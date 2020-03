Neues Modell DR 1000 DE

Hama: Digitalradio leicht gemacht

12.03.2020

Das Digitalradio DR 1000 DE von Hama zeichnet sich durch einfache und unkomplizierte Bedienung aus.

Ein neues Digitalradio mit rauschfreiem Empfang steht in vielen Haushalten schon lange auf der Wunschliste, aber die vermeintlich komplizierte Bedienung hat bisher so manchen vom Kauf abgeschreckt. Das Radiomodell DR 1000 DE von Hama beweist, dass es auch anders gehen kann: Selbsterklärend, mit intuitiver Bedienung, einem großen Display, wenigen Tasten, einem handlichen Drehregler und deutscher Beschriftung ist es auch für alle geeignet, die neuer Technik erst einmal skeptisch gegenüberstehen.

Ein Radio will man in den meisten Fällen einfach nur einschalten und dann den gewünschten Sender hören. Mit dem Hama Digitalradio DR 1000 DE ist genau das möglich. Es empfängt sowohl analoge als auch digitale Radiosender und alle Beschriftungen und Informationen sind komplett in Deutsch. Auf vier Direktwahltasten lassen sich die Lieblingssender speichern und auch die übrigen fünf Tasten sind übersichtlich angeordnet und informativ beschriftet. Alle Informationen sind auf dem großen 4“-TFT-Display gut abzulesen und mit dem großen Drehrad auf der rechten Seite wird die Lautstärke reguliert und durch das Menü navigiert.

Wer will, kann das Radio auch als Wecker nutzen. Für zwei Weckzeiten lässt sich einstellen, ob der Alarm nur einmalig, täglich, an Werktagen, am Wochenende oder nur an speziellen Tagen aktiv sein soll und ob per Radio oder Alarmsignal geweckt werden soll.

Das Digitalradio DR 1000 DE ist für 99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.