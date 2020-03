E-Schraubenzieher jetzt noch schneller

Wiha: der neue speedE II electric

speedE II ermöglicht 3x schnelleres Arbeiten dank elektrischen Antrieb, schont die Gesundheit, schützt das Material und bieten vollen Spannungsschutz bis 1.000 V AC. (© Wiha)

Handwerkzeughersteller Wiha präsentiert den neuen E-Schraubenzieher speedE II electric. Schneller, stärker und vielseitiger in der Konzeption, verspricht die neue Generation des elektrischen Drehers nun noch mehr Vorteile in der Anwendung. Der Wiha speedE II verfügt über zwei Materialschutz-Stufen von 0,4 Nm und 1 Nm, was eine neue Bandbreite an Anwendungen eröffnet. Dank seines spannungssicheren slimBit-Wechsel-Systems (bis 1.000 V AC) bietet die „Made in Germany”-Neuheit Anwendern maximale Sicherheit, Flexibilität und Entscheidungsfreiheit im Profialltag.

Seine weltweit einzigartige Funktionsweise zeichnet sich durch eine intuitive sowie einfache Bedienbarkeit aus: Erst wird 3x so schnell wie mit einem herkömmlichen Schraubenzieher automatisch geschraubt, dann setzt der Materialschutz-Stopp ein. Gerade bei sensiblen Verschraubungen, bei denen gefühlvoll geschraubt werden muss, führen zu hohe Kraftübertragungen schnell zu Materialschäden. Daher ist in diesen Anwendungsfällen die Leistungsstufe 0,4 Nm zu wählen. Mit der Schiebeposition auf das 1,0 Nm-Level ist speedE II nun auch in Kombination mit den gelben Power slimBits als Tool für Schraubaufgaben mit höherem Kraftaufwand, z.B. bei Verschraubungen von größeren Gewindeschrauben, einzusetzen. Zuletzt kann die Schraube in beiden Materialschutz-Stufen gefühlvoll manuell festgedreht werden. Die roten und gelben slimBits sind alle bei 10.000 V AC einzelstückgeprüft, bis 1.000 V AC zugelassen und dienen mit ihrer Signalfarbe als Hilfe zur Auswahl der richtigen Kraftstufe. Bei sensiblen, filigraneren Verschraubungen kommen in der Regel kleine Schraubprofile zum Einsatz. Die dazu passenden slimBits zeigen mit ihrer roten Farbe dem Anwender, dass er für diese Anwendung die Materialschutz-Stufe auf das rote, 0,4 Nm-Level stellen sollte. Bei kräftigeren Verschraubungen mit größeren Profilen zeigt die gelbe Farbe der entsprechenden slimBits, dass auch mittels des Schiebers auf gelb und somit auf kräftige 1,0 Nm gestellt werden kann. Durch den Ringschalter ist das Bedienen in allen Arbeitspositionen komfortabel möglich. Eine Ring-LED-Leuchte leuchtet das Arbeitsfeld maximal aus, was Anwendern ihre Arbeit zusätzlich vereinfacht und Schattenbildung auf dem Werkstück verhindert.

Profis, die Schraubenzieher oft im Dauereinsatz haben, werden durch den Einsatz des ergonomisch konzipierten speedE II in puncto Kraft- & Muskelbeanspruchung in hohem Maße entlastet, da der kräftezehrende Schraubvorgang von Hand entfällt. Muskeln und Sehnen in Händen, Armen sowie dem gesamten Bewegungsapparat werden weniger belastet, was für Anwender vieler Berufsbilder mit tagtäglichem Einsatz von herkömmlichen Schraubwerkzeugen zu einer fühlbaren Gesundheitsschonung führt. Daher wird er auch von deutschen Ärzten und Physiotherapeuten des AGR empfohlen.

Von Größe und Gewicht ist der speedE II mit herkömmlichen Schraubenziehern vergleichbar, was ihn für mobile Einsätze zum idealen Begleiter macht. Das Kennzeichen „Made in Germany” unterstreicht, dass auch in Sachen Robustheit und Qualität höchste Maßstäbe gesetzt sind.

Im speedE II-Set sind neben dem E-Schraubenzieher selbst jeweils ein roter und ein gelber slimBit, zwei Standard-Akkus vom Typ 18500, ein dazu passendes USB-Ladegerät, sowie eine L-Boxx Mini enthalten. Weiteres Zubehör, wie zum Beispiel die easyTorque Drehmomentadapter, slimBit-Boxen, Taschen oder z.B. ein passendes Netzteil für das USB-Ladegerät sind separat erhältlich.

Der Wiha speedE II electric gehört als neustes Mitglied zur nun 96-teiligen ElectricVario Family von Wiha, die sämtliche Schraubwerkzeuge, slimBits, ¼“ Außensechskant-Steckschlüssel, Adapter und mehr vereint um mit vielfachen Kombinationsmöglichkeiten jegliche Schraubaufgaben optimal abzudecken.