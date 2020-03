„Bis Mitte Mai 2020 keine Messen in Bayern“

Küchenwohntrends in München abgesagt

Stefanie Bruckbauer | 13.03.2020

Neben der HIGH END 2020, die bereits Ende Februar storniert wurde, wurde nun auch die Münchner küchenwohntrends abgesagt. (Bild: Trendfairs)

Am 5. und 6. Mai 2020 hätte in München die deutsche Ausgabe der küchenwohntrends stattfinden sollen. Nun wurde auf Grund der sich zupitzenden Situation auch diese Fachmesse abgesagt. Bereits vor zwei Wochen wurde übrigens auch die – ebenfalls für Mai anberaumte – HIGH END 2020 gecancelt.

Küchenwohntrends Veranstalter Trendfairs hat laut eigenen Angaben die letzten eineinhalb Jahre daran gearbeitet, dass die diesjährige neunte Ausgabe der Münchner Küchenwohntrends ein Erfolg wird, alle Zeichen hätten darauf hingedeutet, dass „die beste küchenwohntrends München entsteht die es jemals gab“, wie auf der Homepage des Veranstalters zu lesen ist. Und nun musste auch diese, für 5. und 6. Mai anberaumte Fachmesse abgesagt werden.

Die Situation habe sich weiter zugespitzt, wie Trendfairs erklärt. „Das Ansteckungsrisiko in Deutschland hat sich wegen verstärkter und beschleunigter Verbreitung deutlich vergrößert. Daher hat am Montag unter anderem die bayerische Staatsregierung Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen einstweilen untersagt. Der bayerische Wirtschaftsminister geht insofern davon aus, dass bis Mitte Mai 2020 keine Messen in Bayern stattfinden werden.“

Trendfairs bedauert es sehr: „Es ist ein Novum in der 12-jährigen Geschichte dieser beliebten Fachmesse. Dennoch hoffen wir, Sie bei unseren zukünftigen Veranstaltungen, wie der area30 und der küchenwohntrends austria, begrüßen zu dürfen. Auch die dann folgende küchenwohntrends München 2022 soll wieder ein voller Erfolg für alle Beteiligten werden. Die Branche braucht in dieser herausfordernden Zeit dringend interessante und neue Impulse.“

HIGH END 2020 abgesagt

Bereits am 28. Februar wurde auch die HIGH END 2020 abgesagt. Diese hätte von 14. bis 17. Mai in München stattfinden sollen. Der Veranstalter schrieb Ende Februar: „Nachdem nun neben den in Asien betroffenen Ländern auch die Infektionsfälle in Italien innerhalb weniger Tage rapide angestiegen sind, ist die weitere Ausbreitung des Erregers in Europa nicht abzusehen. Als Ausrichter einer internationalen Messe sehen wir uns in der Verantwortung, einerseits die Gesundheit aller Beteiligten zu schützen und andererseits einem eventuellen wirtschaftlichen Schaden der Aussteller entgegenzuwirken.

Seit Bekanntwerden der rasanten Verbreitung in China Mitte Januar setzen wir uns mit den möglichen Folgen für die im Mai geplante Ausstellung auseinander. Die Situation wurde täglich neu bewertet, indem wir sowohl die globale Ausbreitung des Coronavirus als auch das internationale Messegeschehen beobachtet haben. Zunehmend erreichten uns in den vergangenen Wochen Anfragen vieler Unternehmen, ob die angespannte Lage Einfluss auf die HIGH END 2020 haben wird.

Zur HIGH END 2020 hatten sich rund 500 Aussteller aus 40 Länder angemeldet. Sie werden aktuell über die Absage informiert. Fachbesucher und Endverbraucher, die schon ein Ticket für die HIGH END 2020 erworben haben, erhalten selbstverständlich eine Rückerstattung.“