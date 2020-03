Angeführt von preisgekrönten OLED TVs

LG startet mit Markteinführung der 2020er TV-Modellreihe

Multimedia Bilder | 0 | | Wolfgang Schalko | 16.03.2020 |

Kunstinspirierte OLED-Modelle und erweitertes 8K-Line-up bieten hervorragende Bild- und Tonqualität für ein einzigartiges Fernseherlebnis – wie die GX Gallery Serie. (© LG Electronics)

LG Electronics (LG) hat die Einführung seiner 2020-Fernsehserie bekannt gegeben, die von 14 neuen OLED-Modellen angeführt wird, darunter die von der Kunst inspirierte GX Gallery-Serie, 8K ZX-Modelle und 4K-Ultra-HD-Fernseher. Als unangefochtener Weltmarktführer bei OLED-Fernsehern bringt LG das Fernseh- und Spielerlebnis ab diesem Monat nach Südkorea und in die Vereinigten Staaten, gefolgt von Märkten in Europa und anderen Regionen.

Kunden sollen das ausgeklügelte Design der 2020 LG Premium-TVs, das sich nahtlos in jeden Raum integriert, zu schätzen wissen. Die OLED Geräte bieten mit ihrer selbstleuchtenden Display-Technologie, die Licht auf Pixelebene präzise steuert, und einem tiefen Schwarz für realistische Farben und unendlichen Kontrast, weiterhin das beste Seherlebnis. Die neuen Fernseher bestechen mit schlanken Formen und einer atemberaubenden Bildqualität, die von der LG OLED-Technologie profitiert.

Die drei neuen Modelle der GX Gallery-Serie (55-, 65- und 77-Zoll) veranschaulichen das Engagement von LG für herausragendes Design und bieten eine besonders minimalistische Ästhetik – sie wird durch die revolutionäre OLED-Panel-Technologie ermöglicht und benötigt keine Hintergrundbeleuchtung. Dies erlaubt es dem Fernseher, moderne Bildqualität in einem ultradünnen Format zu integrieren – das 65-Zoll-Modell ist nur 20 mm dünn, ein separates Steuergerät ist nicht erforderlich. Der Fernseher wird bündig an die Wand montiert, ähnlich wie ein Kunstwerk in einer Galerie.

Die mit Spannung erwarteten LG OLED ZX Real 8K-Modelle (Modelle 88 OLED ZX und 77 OLED ZX) liefern Bilder von beispielloser Detailgenauigkeit und Klarheit, eine viermal höhere Bildschirmauflösung als 4K und eine 16-mal höhere als Full HD. Um ein echtes 8K-Erlebnis zu garantieren, erfüllen und übertreffen die Fernseher von LG die von der Consumer Technology Association definierte Branchendefinition für 8K-Ultra-HD-Fernseher, und gehören damit zu den ersten 8K-Modellen, die das CTA 8K-Ultra-HD-Logo verwenden dürfen. LG bringt für das Jahr 2020 auch völlig neue 4K-OLED-Fernseher auf den Markt (Modelle CX und BX in 77-, 65- und 55-Zoll), die jeweils die hervorragende Bildqualität liefern, für die LG OLED bekannt ist. Konsumenten bekommen mit dem 48-Zoll-OLED-Fernsehr CX, der im Laufe des Jahres erhältlich sein wird, auch eine erweiterte Größenauswahl. Darüber hinaus baut LG seine Premium-LCD-TV Serie NanoCell TV um sieben Real 8K-Geräte aus (75 und 65 Zoll bei Nano99, Nano97, Nano95-Serie, 55 Zoll Nano95). Alle Fernsehgeräte sind wie ihre OLED-Pendants mit dem CTA 8K UHD-Logo zertifiziert.

In den meisten LG 2020 OLED- und 8K-NanoCell-TVs ist der neue α (Alpha) 9 Gen 3 AI-Prozessor eingebaut. Der Prozessor der dritten Generation des Unternehmens baut auf den Fähigkeiten seiner Vorgänger auf und nutzt zusätzliche Rechenleistung und fortschrittliche Algorithmen für Deep Learning, um die Bild- und Tonqualität auf den neuen Geräten weiter zu verbessern. Der α9 Gen 3 verstärkt das Fernseherlebnis durch mehrere neue Funktionen zur Verbesserung von Filmen, Sport, Spielen und anderen Inhalten.

Die 2020 LG TVs unterstützen die neuesten HDMI-Spezifikationen einschließlich eARC und ALLM für eine höhere Audioqualität und eine reibungslose, verzögerungsfreie Leistung. Die 8K-Modelle von LG können native 8K-Inhalte von digitalen HDMI- und USB-Eingängen wiedergeben und unterstützen eine Vielzahl von Codecs, einschließlich HEVC, VP9 und AV1, dem von YouTube und anderen wichtigen Streaming-Plattformen bevorzugten Codec. Die 8K-Fernseher von LG unterstützen das Streaming von 8K-Inhalten mit 60FPS und sind für 8K 60P über HDMI zertifiziert.

Der LG OLED-Fernseher ist für seine Fähigkeit bekannt, Farben und die kreativen Visionen von Filmemachern präzise wiederzugeben, und setzt damit den Standard für ein echtes Kinoerlebnis im Wohnzimmer. Die neuesten OLED-Modelle des Technologieführers haben den Hollywood Professional Association’s Excellence in Engineering Award gewonnen und sind die ersten Fernseher, die eine integrierte Kalibrierungssoftware liefern, die auf Hardware-Ebene funktioniert. Und mit der Unterstützung des neuen Dolby Vision IQ und des UHD Alliance’s Filmmaker Mode zeigt LG OLED Filme genauso an, wie ihre Schöpfer es beabsichtigt haben. Mit großartiger Bild- und Tonleistung bieten die neuen OLED- und NanoCell-Fernseher einen einfachen Zugang zu hochwertigen Inhalten der weltweit führenden Anbieter über Apps und Dienste wie Apple TV, Disney+ und Netflix.

Die 2020 LG TVs sind zudem die perfekte Wahl für ernsthafte Gamer. Sie vereinen überlegene Bildqualität mit neuen Spielfunktionen für beste interaktive Erfahrung. LG bietet als erster Hersteller Fernsehgeräte an, die offiziell NVIDIA G-SYNC-kompatibel sind. Der Technologieführer stellt insgesamt zwölf neue OLED-Modelle vor, die diese wichtige Spieltechnologie unterstützen. G-SYNC sorgt für eine perfekte Grafikwiedergabe und steigert das Eintauchen der Spieler in die Spielwelt, indem die Bildwiederholrate des Fernsehers an die Bildfrequenz der angeschlossenen Hardware angepasst wird. Die selbstleuchtende OLED-Technologie von LG nutzt die Präzision der individuellen Pixelsteuerung, um eine außergewöhnliche Bildqualität, eine geringe Eingangsverzögerung und eine extrem schnelle Reaktionszeit zu erzielen. Dadurch wird ein umfassendes Spielerlebnis ohne das bei den meisten Bildschirmen übliche Flimmern oder Stottern ermöglicht. Die 2020 OLED- und NanoCell-Fernseher von LG unterstützen HDMI-VRR und machen LG damit zur einzigen Fernsehmarke, die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Spielgeräten wie Grafikkarten und Spielkonsolen bietet.

Wenn es um Sport geht, bringen die OLED-Fernseher von LG die Atmosphäre und die Spannung von Großveranstaltungen in das Wohnzimmer wie nie zuvor. Eine Bildwiederholrate von 120 Hz ermöglicht es, die rasante Action in perfekter Detailtreue zu sehen. Mit Funktionen wie Sports Alert können User ihre Lieblingsmannschaften ganz einfach verfolgen, indem sie in Echtzeit Ergebnisse, aktuelle Zeitpläne und vieles mehr in einer Reihe von professionellen Sportarten wie Baseball, Fußball und Football liefern. Dabei hören sie das Jubeln der Menge in einer 360-Grad-Klanglandschaft mit zwei Bluetooth-Lautsprechern, die gleichzeitig an den 2020 LG TV angeschlossen sind.