Maßnahmen für sichere Stromversorgung auf einen Blick

Covid-19: E-Wirtschaft startet Infoseite zum Krisenmanagement

Dominik Schebach | 19.03.2020 | 0 |

Angesichts von Covid-19 betont Österreichs E-Wirtschaft ihre Widerstandskraft und garantiert die Stromversorgung auch im Krisenfall. Für einen schnellen Überblick über die konkreten Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit im Zuge der Corona-Krise hat Oesterreichs Energie nun ein Infoportal eingerichtet.

Die Schritte zur Eindämmung des Corona-Virus bringen massive Auswirkungen für ganz Österreich mit sich. In diesem Zusammenhang hat das Thema Versorgungssicherheit im öffentlichen Diskurs der vergangenen Tage einen neuen Höhepunkt erreicht. Die Unternehmen der E-Wirtschaft verweisen in diesem Zusammenhang auf ihr umfassendes Krisenmanagement, das die Aufrechterhaltung der Stromversorgung auch in schwierigen Situationen sicherstellen soll.

Mit welchen Maßnahmen die Unternehmen der E-Wirtschaft der Herausforderung durch Covid-19 konkret begegnen und wie die Sicherheit der Versorgung garantiert wird, kann ab sofort unter https://oesterreichsenergie.at/news.html abgerufen werden. Oesterreichs Energie, die Interessenvertretung von Österreichs E-Wirtschaft, sammelt auf dieser Seite die aktuellen Informationen der Energieversorger und anderer Institutionen zu diesem Thema. Neue Meldungen werden täglich ergänzt.