Fokus auf Vorbereitung für die „Zeit danach”

Katzenbeisser zur Corona-Krise „Für den EFH die größte Chance seit 20 Jahren”

Die Branche | 3 | | Wolfgang Schalko | 20.03.2020

Videotelefonie erleichtert dieser Tage nicht nur die Arbeit der Journalisten – sondern auch der Händler.

Hannes Katzenbeisser warnt sehr eindringlich davor, angesichts der Corona-Krise in Lethargie zu verfallen und sich auf die angekündigten Hilfspakete der Regierung zu verlassen. Vielmehr gelte es, das aktuelle „Vakuum” zu nutzen, die Versäumnisse der vergangenen Jahre – v.a. in puncto Digitalisierung – aufzuholen und sich fit zu machen für die Zeit danach. Ein Ansatz mit der WOW-Effekt-Macher keineswegs alleine da steht.

„Wenn man sich die Wirtschaftszahlen ansieht – und ich verfolge die Berichterstattung im Moment sehr genau –, dann gehen Experten davon aus, dass 83 Prozent der Unternehmen so wie wir sie heute sehen diese Krise nicht überleben werden. 83 Prozent!! Aber die 17 Prozent, die übrig bleiben, werden garantiert erfolgreicher sein als je zuvor. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass sich dem Elektrohandel gerade die größte Chance eröffnet, die er in den letzten 20 Jahren gehabt hat”, hält Hannes Katzenbeisser fest.

In den letzten zwanzig Jahren sei die Branche vielleicht zwei, drei Mal gezwungen gewesen, etwas zu verändern: „Durch die Euro-Umstellung, die Registrierkassenpflicht und eventuell noch die DSGVO – darüber hinaus bestand kein echter Zwang”, so Katzenbeisser. „Jetzt kristallisieren sich bei vielen jedoch die Versäumnisse der vergangenen zwanzig oder meinetwegen zehn Jahre heraus: mangelnde Digitalisierung, kein E-Mail-Newsletter, keine entsprechende Homepage, kein ordentlicher Webshop, das Mindset der Mitarbeiter daneben und Dinge wie Telefonakquise ein Fremdwort – genau das rächt sich nun. Das ist der wahre Impact der Corona-Krise im Elektrofachhandel.”

Er selbst habe in den letzten Tagen genug Beispiele sammeln können, wie das Business auch und gerade in Zeiten wie diesen funktionieren könne – eine entsprechende Strategie vorausgesetzt: „Da setzt sich eben ein Mitarbeiter den ganzen Tag hin und telefoniert – weil er die Kundendaten hat und auch Kleinstbeträge nicht als reine Barverkäufe abgetan wurden. Andere setzten auf E-Mail-Newsletter und wieder andere – wie mein ehemaliges Unternehmen – bieten Videotelefonie an.

Was spricht dagegen, Fernseher oder HiFi-Anlagen genau so zu verkaufen? Oder auf diesem Weg zu zeigen, wie man den SAT-Receiver programmiert? All das muss ja nicht gratis sein, sondern man kann sehr wohl etwas verrechnen dafür.”

Seine größte Befürchtung sei, dass die meisten Händler in Lethargie verfallen und die in Aussicht gestellten Milliarden-Hilfspakete am Ende einen ungewollten Effekt haben könnten: „Viele verlangen ja schon jetzt von der Industrie die Zahlungsziele zu verlängern, von den Kooperationen, sich etwas einfallen zu lassen, und natürlich sollen auch die Wirtschaftskammer und die Regierung etwas machen. Ich glaube jedoch, dass die angekündigten Schutzschirme nichts anderes machen als die Kreativität zu verhindern. Kurzarbeit anzumelden, auf eine Entschädigungszahlung zu hoffen und zu warten, bis es vorbei ist, wird aber nicht reichen. Und selbst wenn ein Unternehmen in den letzten Jahren nicht konsequent Kundendaten gesammelt hat, so kann trotzdem jeder versuchen zB über soziale Medien neue Kunden anzusprechen und Frequenz zu generieren – das funktioniert! Schlechte Zeiten sind nicht nur gute Zeiten für Spitzenverkäufer, hier trennt sich bekanntlich auch die unternehmerische Spreu vom Weizen. Manche vergessen offensichtlich gerade, dass es eine Zeit danach geben wird, und ich kann garantieren: Sowohl die Kunden als auch die Mitarbeiter spüren und merken sich das. Wenn ich den Kunden jetzt mit seinen Problemen stehen lasse, darf ich mich nicht wurden, wenn er nach der Krise auch auf mich pfeift. Dazu kommt, dass man aus der Not natürlich kein Geschäft machen soll, aber wer jetzt dem Kunden hilft, für den ist der Preis sekundär bzw gar kein Thema.”

Aus Katzenbeissers Sicht müsse man sich eines stets vor Augen halten: „Fix ist: Das geht vorüber. Jetzt haben wir endlich die Zeit, das alles aufzuholen, was wir in den letzten Jahren versäumt haben. Oder anders gesagt: Wir können uns in den nächsten Wochen entweder mit dem Problem beschäftigen oder wir versuchen eine Lösung zu finden. Es geht darum, die Möglichkeiten der Digitalisierung voll zu nutzen und das Vakuum, das entsteht, konstruktiv zu füllen. Denn je länger die Krise dauert, umso größer wird der Vorsprung derer, die die Zeit genutzt haben, um sich fit zu machen.”

Dafür hat Katzenbeisser mit seiner Salesbutler-App auch ein passendes Tool parat: Gemäß der Devise „E-Learning statt Lagerkoller” lässt sich damit die Zeit nutzen, sich in puncto Verkauf und Marketing kostenlos weiterzubilden und sich fit zu machen für die Zeit nach dem Vakuum.

Wirtschaftsexperten ähnlicher Meinung

In die selbe Kerbe wie Katzenbeisser schlägt auch Ricardo-José Vybiral, CEO der KSV1870 Holding AG, der mahnt: „Wie groß die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise am Ende tatsächlich sein werden, kann heute noch nicht vorhergesagt werden. Behalten Sie einen kühlen Kopf, schauen Sie, welche Formen der finanziellen Unterstützung für Sie individuell am besten passen und verfallen Sie nicht in eine Art Krisenlethargie.“ In dieser Phase sei es besonders wichtig, mit seinen Geschäftspartnern laufend in Kontakt zu bleiben, wenn auch nur via Telefon oder E-Mail – das stärke das gegenseitige Vertrauen und die langfristige Beziehung.

IV-Wien Präsident Christian C. Pochtler betonte ebenfalls, dass jede Krise auch enorme Chancen berge: „Die Arbeitswelt verändert sich. Das sehen wir an vielen abgesagten Geschäftsreisen, der intensiven Nutzung von Home-Office und einem enormen Digitalisierungsschub. Wir sollten die Krise als Beschleuniger für die Digitalisierung wahrnehmen.”

Und Notenbank-Chef Robert Holzmann erklärte in Anlehnung an Joseph Schumpeters Theorie der schöpferischen Zerstörung: „Jede Wirtschaftskrise ist auch eine Reinigung. Schon die Geldpolitik der letzten Jahre mit Null- und Negativzinsen hat diese Reinigungskraft etwas unterbrochen. Man kann eine Krise auch dazu nützen, gestärkt daraus hervorzugehen und dabei den sozialen Anforderungen Genüge zu tun.”