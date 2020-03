Erfolg bei Kurzarbeit

Krejcik: Ärgerliche Nebenfront Mischbetriebe

Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik bemüht sich derzeit eine „ärgerliche Nebenfront" für den EFH zu klären. Höhere Priorität räumt er allerdings dem Thema Kurzarbeit ein: Hier gibt es deutliche Verbesserungen für die Betriebe.

Die Anstrengungen zur Eindämmung des Corona-Virus genießen derzeit – zu Recht – die höchste Priorität. Deswegen trage auch der EFH die Maßnahmen der Bundesregierung voll mit. Um so ärgerlicher sei es aus Sicht der Branche, dass Mischbetriebe im Lebensmittelhandel in dieser Situation Elektrogeräte verkaufen. Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik hat in den vergangenen Tagen wiederholt mit den Betrieben das Gespräch gesucht. Jetzt wandte er sich in einem offenen Brief an die Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und an Sozialminister Rudolf Anschober. Erfreulicheres gibt es dagegen bei der Kurzarbeitsregelung zu berichten, da soll es den Unternehmen erleichtert werden, ihre Mitarbeiter und auch Lehrlinge zu halten.

„Es ist eine ärgerliche Nebenfront . Aber sie beschäftigt das Gremium derzeit ebenfalls. Wie uns Mitglieder mitgeteilt haben, wird die Verordnung des Sozialministeriums von einigen Mischbetrieben umgangen. Das führt zu einer Wettbewerbsbenachteiligung des stationären Handels“, so Krejcik. „Das können wir nicht tolerieren.“

Zwar will Krejcik hier keine „Neiddebatte“ vom Zaun brechen, für die Mitglieder sei es aber unverständlich, dass Mischbetriebe im Lebensmittelhandel in dieser Situation entgegen der Richtlinien des Wirtschafts- sowie des Sozialministeriums Elektrogeräte verkaufen. Mittelfristig könne das Verhalten dieser Anbieter zu einem Wettbewerbsnachteil für den EFH führen und das will das Gremium frühzeitig verhindern.

In den vergangenen Tage hätte das Gremium bereits mehrmals den Kontakt mit den betroffenen Betrieben gesucht. Jetzt wendet sich der Bundesgremialobmann mit einem Brief an Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Sozialminister Rudolf Anschober (siehe Ende des Beitrags).

Kurzarbeit einfordern

Höchste Priorität genießt derweil für Krejcik die Frage der Kurzarbeit : „Der WK ist es gelungen die Kurzarbeitsregelung deutlich zu vereinfachen und zu verbessern. Ich kann deswegen nur jeden auffordern, nicht die Mitarbeiter zu entlassen, sondern auch im Sinne aller die Mitarbeiter mit Kurzarbeit im Betrieb zu halten. Ich halte das für entscheidend, dass man die Mitarbeiter weiter beschäftigt.“

Wichtig sei z.B. in diesem Zusammenhang, dass die Kurzarbeitsregelung nun auch für Lehrlinge gilt. Zusätzlich übernimmt das AMS nun die sich ergebenden Mehrkosten aus der Sozialversicherung ab dem ersten Monat der Kurzarbeit. Aktuelle Informationen zum Thema Kurzarbeit der WKO finden sich hier.

Lesen Sie im Folgenden den Brief des Bundesgremialobmanns an Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Sozialminister Rudolf Anschober:

Sehr geehrte Frau Bundesministerin Dr. Schramböck,

sehr geehrter Herr Bundesminister Anschober,

als Elektrohandel unterstützen wir selbstverständlich alle Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung und der jeweiligenlokalen Behörden um die Ausbreitung des COVID 19 Virus zu verlangsamen.

Die diesbezüglichen Erlässe sehen auch vor, dass der stationäre Elektrohandel geschlossen ist, mit all den damit einhergehenden ökonomischen und persönlichen Konsequenzen.

Umso bedauerlicher ist es, dass wir feststellen müssen, dass nicht alle Unternehmen dies einhalten und drängen daher darauf nochmals klarzustellen, dass Unternehmen, welche Multisortimenter sind, sich auch an die verordneten Maßnahmen und Einschränkungen halten müssen. Dass sie sich auf den Verkauf von Produkten, für welche Ausnahmeregelungen bestehen, beschränken müssen und nicht auch Elektrogeräte wie beispielsweise TV-Geräte verkaufen dürfen.

Dies führt zu einer weiteren Wettbewerbsbenachteiligung des stationären Handels und widerspricht überdies dem Zweck der Maßnahmen, den Kontakt zwischen Menschen auf das Nötigste zu beschränken. Viel Volumen wird in diesen Tagen online bestellt und abgewickelt, aber wenn aufgrund der Schließung nun neben Pure online-Playern auch noch die Großfläche sich nicht an die Limitierungen hält und ein komplettes Sortiment an Elektrogeräten verkauft, wird daraus ein noch größerer heutiger und zukünftiger Schaden für den stationären österreichischen Elektrohandel.

Bitte weisen Sie daher nochmals explizit darauf hin, dass sich Mischbetriebe bzw. Multisortimenter ausschließlich auf die ausgenommenen Produkte reduzieren sollen und den Verkauf jeglicher sonstiger Warengruppen einstellen.

Vielen Dank im Voraus im Interesse des Österreichischen Elektrohandels.