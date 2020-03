Rund 20.000 Mitarbeiter betroffen

Media-Saturn Deutschland beantragt Kurzarbeitergeld

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 27.03.2020

Wie die Lebensmittelzeitung berichtet, beantragte MediaMarkt-Saturn in Deutschland Kurzarbeitergeld für rund 20.000 Angestellte. Die Maßnahmen sollen sowohl Mitarbeiter in den Filialen, als auch in der Verwaltung in Ingolstadt betreffen.

Auch in Deutschland wurden Geschäfte, um das Corona-Virus einzudämmen, rigoros geschlossen. Auch MediaMarkt-Saturn musste bei 430 Märkten in Deutschland die Balken runterlassen. Wie ein Unternehmenssprecher im Gespräch mit der deutschen Lebensmittelzeitung erklärte, wurde nun als Konsequenz Kurzarbeitergeld beantragt. Dies gelte sowohl für die Mitarbeiter in den Filialen, als auch für Verwaltungsfunktionen in Ingolstadt. Insgesamt seien von der Maßnahme rund 20.000 Angestellte betroffen.

Wie die LZ weiter schreibt, wurde mit den Arbeitnehmervertretern vereinbart, dass das Unternehmen die staatlichen Leistungen aufstockt: „So legte der Elektronikhändler auf die Zahlungen der Bundesagentur für Arbeit, die je nach Familienstand bis zu 67% des Nettolohnes betragen, noch einmal 10% drauf. Beantragt wurden die Leistungen durch das Unternehmen zunächst bis Ende April.“ Dann soll die Lage neu bewertet werden.