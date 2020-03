Angrillen in Quarantäne

Steba: Die Grillsaison ist eröffnet

Kleingeräte | 0 | | Wolfgang Schalko | 27.03.2020

Grillen am Balkon oder sogar drinnen – so sorgt Steba mit seinen Elektrogrills für ein wenig Normalität in diesen turbulenten Zeiten. (© Steba)

Allein, zu zweit oder mit den Kindern kann man jetzt in der schwierigen Zeit im Garten oder auf dem Balkon bzw. sogar in der Wohnung schmackhaftes Grillgut genießen. Steba bietet Elektrogrills in vielen verschiedenen Größen und Formen an – deren Vorteile sich nun ganz klar zeigen.

Lange Vorbereitungszeit?

Spontanes Grillen ist mit einem guten Elektrogrill viel öfter und schneller möglich. Entscheidet man sich nach der Arbeit spontan zu Grillen ist das ohne Probleme möglich – einfach einstecken, ca. 10 Min aufheizen und los geht das Grillvergnügen.

Sicher & sauber – kein Streit mehr mit Vermietern oder Nachbarn

Die Rauchentwicklung beim Anzünden des Holzkohlegrills sorgt regelmäßig für Ärger mit den Nachbarn. Besonders in Städten und Häuserblocks ist das Grillen mit Kohle und Gas oft nicht erlaubt. Hier verbirgt sich ein großer Vorteil des Elektrogrills: Es gibt kaum Qualm und die Nase vernimmt nichts außer herrlich duftendem Grillgeruch. Und wem bei schlechtem Wetter nach Grillen ist, kann einen elektrischen Tischgrill sogar im Esszimmer aufstellen. Steba Elektrogeräte bietet hier sogar 2in1 Lösungen, dh einige BBQ-Grills können sowohl als Standgrill als auch Tischgrill verwendet werden.

Der Grill ist zu heiß oder zu kalt?

Nicht mit den Steba Elektrogrills, bei denen sich die Temperatur immer exakt einstellen lässt. Die Temperatur ist damit bedeutend leichter zu kontrollieren und immer optimal an das Grillgut anpassbar – bei Kohlegrills geht das nicht.

Nur Würstchen und Steaks?

Der Fantasie sind auch mit einem Elektrogrill keine Grenzen gesetzt. Der Fettauffang kann als Aromaschale genutzt und dem Grillgut bei geschlossenem Deckel eine besondere Note gegeben werden. Auch Überbacken, indirektes Garen und Langzeitgaren sind mit wenig Vorbereitung problemlos möglich – hier macht der Deckel den Unterschied.

Einen Überblick über alle Elektrogrills von Steba finden Sie hier.