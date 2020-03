Aktiv durch die Krise

Blue2 startet Osterkampagne

Telekom | 1 | | Dominik Schebach | 31.03.2020

Blue2 bietet mit seiner Osterkampagne in der Corona-Krise auch moralische Stärkung für seine Partner.

Blue2 geht mit einer massiven Kampagne ins „Ostergeschäft“. Der Wiener Distributor hat dazu für seine Partner ein attraktives Unterstützungspaket geschnürt, damit diese in Zeiten des Corona-Virus mehr Raum zum Agieren haben. So beinhaltet das Paket nicht nur attraktive Sonderkonditionen sondern auch einige sehr interessante Angebote auf der Produktseite.

„Wir wollen gerade in schwierigen Zeiten unsere Partnerschaft mit dem Telekom-Fachhandel hochhalten“, erklärt dazu Blue2-GF Manfred Fürnkranz. „Als erfolgreicher Telekom-Distributor wollen wir die Partner deswegen gerade jetzt unterstützen.“ Die Information zu dem Osterpaket von Blue2 werden derzeit an die Partner des Distributors versandt.

So halten die Wiener auch in Krisenzeiten die Betreuung per Mail und Telefon für die Kunden aufrecht. Außerdem gibt es spezielle Konditionen für die Partner quer über das Telekommunikations-Sortiment bzw Sonderrabatte auf Produkte von Herstellern wie Gigaset PRO oder Agfeo. Gleichzeitig erweitert Blue2 das Zahlungsziel für seine Partner auf 45 Tage netto und streicht ihnen die Versandkosten. Als eine besondere Aufmunterung liegt jedem Paket zusätzlich eine Packung „süßer Ostereier“ bei sowie zum Schutz der Gesundheit in Zeiten von Covid-19 ein Desinfektionsspray „to go” bei. Die Aktion gilt vom 1. bis 15. April 2020.