Auch in der Krise aktiv

Grundig spendet drei TV-Geräte an die Volkshilfe Wien

Multimedia | 0 | | Dominik Schebach | 02.04.2020

Die derzeitige Situation der Isolation ist auch für die Kinder & Jugendlichen in den sozialpädagogischen betreuten Wohngemeinschaften der Volkshilfe Wien sehr schwierig. Umso mehr freuen sich nun die Bewohner von drei dieser betreuten Wohngemeinschaften über einen neuen Grundig Smart-TV. (© Elektra Bregenz AG/Grundig)

Für die Kinder und Jugendlichen der sozialpädagogisch betreuten Einrichtungen der Volkshilfe Wien ist die derzeitige Situation auch nicht sehr leicht. Grundig Österreich hat daher drei TV-Geräte zur Verfügung gestellt, um den Kids die viele Zeit, die sie nun in ihrer Wohngemeinschaft verbringen müssen, etwas angenehmer zu gestalten. Am Montag, 30. März 2020, wurden drei Grundig TV-Geräte an die Volkshilfe Wien geliefert.

„Kindern und Jugendlichen, die aufgrund verschiedener Umstände außerhalb ihrer Familien betreut werden müssen, helfen zu können, liegt uns sehr am Herzen und wir sind froh, mit unserer Spende etwas Freude in den Alltag zu bringen. Denn gerade für Kids kann die Zeit jetzt sehr lang werden und so können wir diese mit den TV-Geräten angenehmer gestalten“, freut sich Christian Schimkowitsch, Geschäftsführer von Grundig Österreich.

Die Volkshilfe Wien betreut in Wien elf Wohngemeinschaften, in denen jeweils bis zu acht Kinder und Jugendliche leben. Diese kamen aufgrund verschiedener schwieriger Umstände in die Wohngemeinschaften der Volkshilfe Wien. Nun heißt es auch für sie: zu Hause bleiben. Da der Schulbesuch und die Freizeitaktivitäten wegfallen, wird die Zeit für die Kids sehr lange. Mit den Smart TV-Geräten gibt es nun etwas Ablenkung. Am Montag, 30. März 2020 wurden sie angeliefert.

Drei Wohngemeinschaften dürfen sich über je einen neuen 32 Zoll Grundig Smart TV in Full HD-Auflösung freuen. Die Grundig Picture Perfection Rate verbessert gezielt die Qualität bewegter Bildinhalte. Den optimalen Klang des Geräts garantiert der Magic Fidelity Sound-Algorithmus, bei dem die spezielle Anordnung der Lautsprecher auch bei geringer Lautstärke optimalen Klang bietet. Ideal für viele unterhaltsame Stunden für die jungen Bewohner der Wohngemeinschaften.

„Die derzeitige Situation der Isolation ist auch für die Kinder & Jugendlichen in unseren sozialpädagogischen betreuten Wohngemeinschaften eine sehr schwierige. Deshalb freuen wir uns ganz besonders über die Spende von 3 Grundig TV-Geräten von Grundig Österreich und sagen herzlichen Dank!“ erklärte Volkshilfe Wien Geschäftsführerin Tanja Wehsely dazu.