BT-Modul 50 für Freisprechlösungen an Systemtelefonen ST 53 (IP) oder ST 56 (IP)

Lückenschluss bei Agfeo

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 06.04.2020

AGFEO schließt eine Lücke in seinem Angebot, zwischen der schnurlosen Bluetooth-Kommunikation für unterwegs und jener im Büro. Denn mit dem neuen BT-Modul 50 von AGFEO können nun auch die Headsets Evolve 65 BT Duo, Motion BT und Stealth BT an einem AGFEO Systemtelefon ST 53 (IP) oder ST 56 (IP) betrieben werden.

Derzeit wird uns wieder der Wert abgestimmter Gesamtlösungen vor Augen geführt, wenn es die Sprachkommunikation geht. So können mit dem neuen BT Modul 50 z.B. Gespräche zwischen Telefon und Headset ganz einfach übergeben werden. Aber auch Anrufe können angenommen und abgewiesen , die Lautstärke eingestellt und die zuletzt gewählte Rufnummer angerufen werden.

Insgesamt sind sechs Headsets am BT-Modul 50 registrierbar, wobei ein Headset pro Systemtelefon aktiv genutzt werden kann. Es hat eine Reichweite von 100 Metern und ist ausgelegt für Headsets nach Standard 2.1 inklusive Multipoint Unterstützung. Solange die vorhandenen Bluetooth-Headsets den Standard unterstützen, lassen sich auch diese am BT-Modul anmelden. Über die Sprachqualität und Funktion kann der Hersteller in diesem Fall allerdings keine Aussage treffen. Das BT-Modul 50 ist ab sofort lieferbar.