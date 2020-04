Mit Helferline-Gutschein

Doro 8050 – Smartphone für aktive Senioren

Telekom | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 14.04.2020

Doro stellt das Seniorenhandy-Modell 8050 vor. (Foto: Doro)

Anfang 2020 startete Doro am österreichischen Markt. Nun stellt der Anbieter von Seniorenhandys samt Rundherum-Services das Modell Doro 8050 vor. Dieses sei auf die Bedürfnisse der älteren Generation zugeschnitten und um 199 Euro erhältlich - inklusive Helferline-Gutschein.

Das schwedische Unternehmen Doro startete erst vor wenigen Monaten in Österreich (elektro.at berichtete) und stellt nun – nach dem Doro 8080 – das zweite Smartphone für ältere Nutzer vor: „Das Doro 8050 ist ein Smartphone für agile Senioren, die keine Kompromisse bei Design und Funktionalität eingehen wollen“, so Michael Rabenstein, Geschäftsführer und Regionalmanager von Doro DACH: „Im Alter wachsen die Herausforderungen beim Sehen, Hören und Bedienen von Technik. Dem wirkt das Doro 8050 elegant entgegen.“

Die Doro Smartphones dienen nicht nur als Sprachrohr zur Außenwelt, wie Rabenstein sagt: „Dank der – bei Doro standardmüßig integrierten Notfalltaste – können Angehörige und Freunde weiterhin ruhig schlafen, auch wenn sie sich aktuell nicht mehr persönlich vom Wohlergehen ihrer Liebsten überzeugen können.“ In Österreich gibt es das Doro 8050 ab sofort übrigens um 199 Euro (UVP) online sowie im ausgewählten Fachhandel.

Handhabung

Doro beschreibt: „Der kontrastreiche Bildschirm und die patentierte Benutzeroberfläche EVA vereinfachen die Navigation auf dem neuen Doro 8050. EVA basiert auf Android, dessen breite Bekanntheit es Angehörigen im Bedarfsfall erleichtert, bei Fragen zur Seite zu stehen. Außerdem hilft ein integrierter Assistent den Nutzern dabei, das Smartphone entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse einzurichten und zu personalisieren.“ Als weiteres Highlight beschreibt der Hersteller die spezielle HD-Voice zertifizierte Akustik des Doro 8050: „Sie weist einen hohen Empfangspegel von bis zu 35 Dezibel (bzw. eine maximale Ruftonlautstärke von über 83 dB (A) bei einem Meter Entfernung) auf und ist gleichzeitig mit Hörgeräten kompatibel. Beachtlich ist auch die lange Akkulaufzeit von bis zu 320 Stunden Standby bzw. bis zu 13 Stunden Gesprächszeit, dank leistungsstarkem 3000 mAh Akku.“

„Response by Doro“ inbegriffen

Die Doro-Smartphones verfügen über integrierte Services, wie „Response by Doro“. Damit stehen Senioren per Knopfdruck in Verbindung mit ausgewählten Kontakten oder direkt mit einer Notrufzentrale. „Betätigt ein Nutzer die Notruftaste auf der Rückseite des Doro 8050, ergeht ein Alarm an einen individuell definierten Personenkreis. Hat eine der Vertrauenspersonen den Alarm angenommen, kann sie alle anderen Teilnehmer informieren bzw. entwarnen. Auf expliziten Wunsch des Nutzers bietet die MyDoro-App den Angehörigen zusätzlich die Möglichkeit, aus der Ferne auf das Gerät zuzugreifen, um zB. den Standort zu ermitteln, die Lautstärke des Klingeltons zu regulieren oder einen neuen Kontakteintrag für den Angehörigen zu erstellen“, beschreibt das Unternehmen.

Technischer Service von Helferline inklusive

Doro legt jedem Gerät einen Helferline-Gutschein im Wert von 28 Euro bei. „Damit erhalten Kunden kostenlos ein 30-minütiges Technisches Service dazu, um zB. Fragen rund um das Aufsetzen des Computers, Druckers, Fernsehers oder von sonstigem technischen Gerät persönlich zu klären“, so Doro und: „Um die Einhaltung der räumlichen Distanz zu gewährleisten hat Helferline das Fernwarte-Service sowie die telefonische Beratung kurzerhand erweitert und ist jetzt von Montag bis Freitag von 8:00 bis 20:00 Uhr erreichbar.“ Fragen rund um die Videotelefonie werden von der Smartphone Schule von Doro beantwortet, wie der Anbieter verspricht. https://www.doro.com/de-at/support/smartphone-schule/video-call/

Das Doro 8050 im Überblick

Technologie: 4G / LTE

Display: Kompakter 5,45 Zoll (13,8 cm) HD-Bildschirm mit erhöhter Bildschirmkante für eingebauten Bildschirmschutz

SIM-Typ: Nano

Chip: Qualcomm snapdragon 215, quadcore

Software: Android 9 (Pie)

Benutzeroberfläche: EVA kann bequem per Sprachbefehl gesteuert werden. Ein physischer Home Key sorgt für die einfache Navigation durchs Menü.

Startup Wizard: Der Einrichtungsassistent hilft beim Einrichten des Gerätes.

Gehäuse: Das beständige Gehäuse liegt dank griffigem Rahmen gut in der Hand

Notruftaste auf der Rückseite des Gerätes

Akustik: HD-Voice zertifiziert, max. Empfangspegel 35 dB, über 83 dB (A) maximale Ruftonlautstärke bei ein Meter Entfernung, HAC (Hörgerätekompatibel)

Anschlüsse: Unten: USB C zum Aufladen / Oben: 3,5 mm Kopfhöreranschluss)

Speicher: 2 GB Arbeitsspeicher sowie 16 GB verbauter Speicher, der bei Bedarf mit Hilfe einer Micro SD-Karte auf 128 GB erweitert werden kann

Akku: 3000 mAh Batterie (bis zu 320 Stunden Standby / bis zu 13 Stunden Gesprächszeit)

Kamera: 13 MP (bzw. 5 MP Frontkamera) mit Autofokus, LED-Blitz und Video-Funktion

Maße: 152,7 x 70,6 x 78,72 mm / 172 g

Farbe: Schwarz

UVP 199 Euro