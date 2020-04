Für fünf Tage

Amazon stellt Betrieb in Frankreich ein

Dominik Schebach | 16.04.2020

Covid-19 hat auch Auswirkungen auf die Online-Giganten. Nachdem ein französisches Gericht Amazon wegen ungenügender Schutzmaßnahmen für seine Mitarbeiter verurteilt hatte, stellt der Online-Gigant seinen Betrieb in dem Land ein. Alle sechs Standorte werden laut Unternehmen für fünf Tage geschlossen. In dieser Zeit will Amazon laut internationalen Medienberichten die geforderten Sicherheitsmaßnahmen umsetzen.

Am Dienstag hatte ein Gericht in Frankreich entschieden, dass Amazon den Verkauf von „nicht-essenziellen“ Produkten einstellen müsse, bis der Konzern die Sicherheit seiner Angestellten gewährleisten könne. Nach Ansicht des Gericht hätte Amazon nicht genügend getan, um Sicherheitsmaßnahmen wie Abstandsregeln umzusetzen. Im Falle eines Verstoß drohte dem Unternehmen eine Strafe in der Höhe von 1 Mio Euro pro Tag.

Zwar ging Amazon sofort gegen diese Entscheidung in Berufung, nun hat der Onliner allerdings mitgeteilt, dass alle Amazon-Standorte ab heute Donnerstag für fünf Tage eingestellt werde, „um alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Gesundheit sowie Sicherheit der Beschäftigten zu garantieren“. Dabei wäre es laut dem Urteil der Verkauf von Lebensmitteln, medizinischen Produkten sowie Hygiene-Artikeln weiterhin erlaubt, laut Konzern sei aber die Umsetzung zu komplex. Laut dem Management des Unternehmens werden Amazons rund 10.000 Mitarbeiter in Frankreich mit Hilfe eines staatlichen Unterstützungsprogramms weiter bezahlt. Auch erhalten Kunden, die über Amazon Marketplace bei Drittanbietern bestellen, weiterhin ihre Ware.