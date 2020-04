Schrittweise Rückkehr zum Alltag

ElectronicPartner: Wieder-Hochfahren auch in Deutschland

Die Branche Bilder | 1 | | Wolfgang Schalko | 23.04.2020 |

Mit individuellen Homepagebühnen unterstützt die ElectronicPartner Zentrale ihre Mitglieder ebenso bei der Wiedereröffnung…

Seit Anfang der Woche sind so gut wie alle EP:Fachgeschäfte in Deutschland wieder geöffnet. Nun folgen zahlreiche MEDIMAX Märkte mit kurzfristig verkleinerter Fläche, auch eine Neueröffnung in Werder findet statt. Das Technologie-Netzwerk comTeam hat sich mit seinen Partnern als tragende Kraft bei der Aufrechterhaltung von Betrieben und systemrelevanten Einrichtungen bewiesen und setzt diese Arbeit aktiv fort. ElectronicPartner blickt zurück auf herausfordernde, aber gut gemeisterte Wochen und sieht sich gewappnet für weitere Entwicklungen.

„Wir freuen uns über die ersten Lockerungen, die dieser Tage Deutschland und dem lokalen Einzelhandel ein Stück Normalität zurückgeben. Bei jedem neuen Beschluss der Regierung stehen wir schon in den Startlöchern und haben für unsere Mitglieder Vorbereitungen für einen guten Einstieg in die nächste Phase getroffen“, erklärt ElectronicPartner Vorstand Friedrich Sobol. Während der aktuellen Wiedereröffnungswelle bei unseren Nachbarn können die EP:Fachhändler auf Marketingvorlagen, individuelle Postings und Unterstützung bei der sicherheitskonformen Ausstattung des POS zurückgreifen. Die MEDIMAX Häuser erhalten tagesaktuell Informationen über ihre Öffnungsmöglichkeiten und entsprechendes Material, um diese Richtung Kunden zu kommunizieren. Derweil sind sowohl MEDIMAX Mitarbeiter als auch Fachhändler selbst kreativ im Einsatz: von Facebook-Videos über selbstgezimmerte, mobile Plakatwände bis zu innovativer Boden-Beklebung.

Aus Sicht der Verbundgruppe hat die Corona-Krise aber nicht nur Negatives mit sich gebracht: In den vergangenen Wochen haben sich die Mitglieder der Verbundgruppe intensiv auf ihre Stärken als lokale, serviceorientierte Ansprechpartner konzentriert und so das Vertrauen ihrer Kunden gefestigt. Hinzu kommt, dass viele Konsumenten die Onlineshops des lokalen Handels als attraktive Alternative zu großen Pure Playern entdeckt haben. Außerdem ist eine gestiegene Solidarität innerhalb der Bevölkerung für die Einkaufslandschaft vor der eigenen Haustür entstanden. In den ersten Tagen der Wiedereröffnung meldeten zahlreiche Verbundgruppenhändler Schlangen vor den Geschäften und erfolgreich umgesetzte Sicherheitsmaßnahmen. Das Verständnis der Kunden sei groß und auch wenn der Zufluss nach dem ersten „Ansturm“ vermutlich abflaue, ist es ein wichtiges Signal, dass viele Menschen mit dem Kauf bestimmter Produkte bis zur Wiedereröffnung ihres Händlers gewartet haben.

Friedrich Sobol zieht somit eine erste positive Zwischenbilanz: „Die aktuelle Situation macht auf brutale Weise deutlich, welch wichtige Bedeutung der moderne, stationäre Fachhandel für den Konsumenten hat. Wer den Menschen vor Ort zeigt, dass er auch in Krisenzeiten ein verlässlicher, verantwortungsbewusster Partner ist, der hat die besten Voraussetzungen sein Geschäft erfolgreich in die Zukunft zu führen.“ ElectronicPartner ist überzeugt, das Jahr 2020 sicher zu meistern – durch das Engagement seiner Mitglieder und den tatkräftigen, solidarischen Einsatz der eigenen Mitarbeiter.