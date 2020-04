Auszeichnung für SkyLine Cook&Chill

Red Dot Award für Electrolux Professional

Hausgeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 23.04.2020

Ein Red Dot Award für Electrolux Professional: Der SkyLine Heißluftdämpfer übernimmt im Cook&Chill-Konzept von Electrolux Professional die Cook-Funktion, der SkyLine Schockkühler/Froster übernimmt den Chill-Prozess. Das Modul SkyDuo verbindet beide Geräte. (Bildquelle: Electrolux Professional)

Die Red Dot Awards wurden für dieses Jahr vergeben. Unter den „Ausgezeichneten“ in der Kategorie Produktdesign ist heuer auch wieder Electrolux Professional und zwar mit dem „SkyLine Cook&Chill“.

Die Reihe der Auszeichnungen von der Red Dot Jury für Electrolux Professional setzt sich fort: Nach der Würdigung der „thermaline M2M – Made to Measure“ durch die Red Dot Jury, die das Produkt im Jahr 2014 als „Best of the Best“ für „höchste Qualität und bahnbrechendes Design“ lobte, sowie zwei erfolgreichen Preis-Jahren in der Kategorie Geschirrspülen (den Red Dot Product Design Award erhielt die „green&clean Hood Type“ im Jahr 2015 und die „green&clean Rack Type“ im Jahr 2018) ergänzt Electrolux Professional die Serie der Red Dot Awards nun mit dem Preis für die neue „SkyLine Generation“.

Bei SkyLine Cook&Chill von Electrolux Professional handelt es sich um den SkyLine Heißluftdämpfer und sein Pendant für den Kühlprozess, den SkyLine Chill. „Durch das Konzept der nahtlosen Verbindung beider Geräte durch SkyDuo ist das Produktpaar ideal für das Cook&Chill Verfahren geeignet“, erklärt der Hersteller.

Die internationale Red Dot-Jury, die sich aus Experten aus aller Welt und verschiedenen Fachbereichen zusammensetzt, suchte heuer aus den mehr als 6.500 eingereichten Beiträgen aus 60 Ländern die herausragend designten Objekte heraus. (Interessantes Detail am Rande: 2020 wurden so viele Produkte wie nie zuvor zum Wettbewerb eingereicht.) Zum ausgezeichneten Design im Jahr 2020 zählt eben auch die Electrolux Professional SkyLine Cook&Chill-Serie.

„Wir fühlen uns geehrt, erneut den prestigeträchtigen Red Dot Award für unser Produktdesign zu erhalten“, sagt Michele Cadamuro, Leiter von Experience Design bei Electrolux Professional. „Der Preis ist eine willkommene Ergänzung für unseren außergewöhnlichen Weg, den wir im Produktdesign eingeschlagen haben. Die Auszeichnung zeigt deutlich, wie Electrolux Professional sich in der Branche durch hervorragende Designqualität abhebt. Design drückt immer auch Innovation und Benutzerfreundlichkeit aus. SkyLine verkörpert genau diese Werte, da sie eine bahnbrechende Kombination aus intelligenter Technologie und menschenzentrierter Zielsetzung ist.“