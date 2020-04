Editor's Choice Hot! [UPDATE] Statements der Kooperations-Chefs

Elektrofachhandelstage 2020 abgesagt

Die Branche | 0 | | Wolfgang Schalko | 30.04.2020

COVID-19: Die Elektrofachhandelstage finden heuer nicht statt. (© Reed Exhibitions/Andreas Kolarik)

Das Coronavirus hat direkte Auswirkungen auf die heimische Elektrobranche. Nach Rücksprache mit Ausstellern und Branchenverbänden hat sich Reed Exhibitions Österreich entschlossen, die „Elektrofachhandelstage“ in diesem Jahr abzusagen.

Nach Gesprächen mit wichtigen Stakeholdern hat sich Veranstalter Reed Exhibitions Österreich dazu entschlossen die „Elektrofachhandelstage“, die von 25. bis 26. September 2020 im Design Center Linz am Plan standen, nicht durchzuführen.

Unsicherheit zu groß

Derzeit erzeugt die Situation rund um das Coronavirus bei vielen Ausstellern große Unsicherheiten, davon betroffen sind auch die notwendigen Vorbereitungen und Planungen des Messeauftritts. Von einer Messeteilnahme sehen deswegen in diesem Jahr viele ab. Für den Chief Operations Officer (COO) bei Reed, Barbara Leithner, wäre damit eine Durchführung der „Elektrofachhandelstage“ nicht sinnvoll. „Für uns hat die Unterstützung unserer Partner und Kunden oberste Priorität“, sagt Leithner. Statt der Messe will Reed digitale Alternativen prüfen und diese neuen Präsentationsformen den Ausstellern wie auch Besuchern als Überbrückung bis zur Messeausgabe 2021 anbieten. Dass die Branche grundsätzlich voll hinter dem Format der „Elektrofachhandelstage steht, freut Leithner sehr.

Immerhin sind die „Elektrofachhandelstage“ der Branchentreffpunkt des österreichischen Elektrofachhandels, bei dem das Design Center für zwei Tage zur Fachplattform für Industrie, Handel und Einkaufskooperationen wie die von ElectronicPartner Austria, Expert Österreich und Red Zac Austria wird..

Die heurige Absage sei zwar bedauerlich, aber die einzig richtige Entscheidung. „Ich bin mir sicher, wir werden im nächsten Jahr wieder erfolgreiche ‚Elektrofachhandelstage‘ in Linz haben“, ist Leithner überzeugt. Der Termin für die „Elektrofachhandelstage“ 2021 steht bereits fest. Dieser ist am 24. und 25. September 2021 im Design Center Linz.

[UPDATE] Reaktionen der Koop-Chefs

ElectronicPartner-GF Michael Hofer sagt: „Die Absage der Elektrofachhandelstage 2020 ist für mich in der aktuellen Situation absolut verständlich und nachvollziehbar, denn Gesundheit geht ganz klar vor. Ich bin und bleibe großer Verfechter von Messen, und gerade deshalb will ich weder eine Veranstaltung mit schlechtem Gefühl abhalten noch ein halbherziges Event durchführen. Denn ich glaube, unter den gegebenen Umständen hätte die Messe heuer gar kein Erfolg werden können. Somit ist die Absage für heuer sinnvoll, die jedoch nur als ein Aussetzen aufgrund besonderer Umstände zu werten ist und keineswegs das Format an sich in Frage stellt – ganz im Gegenteil: Wir freuen uns schon darauf, die Elektrofachhandelstage 2021 mit Leidenschaft und Enthusiasmus zu bespielen.”

„Traurig“ so Peter Osels erste Reaktion auf die Nachricht, dass die EFHT 2020 abgesagt wurden. Als zweite Reaktion überlegte der Red Zac Vorstand laut, dass man als Kooperation ja eine eigene Veranstaltung für die Mitglieder, wie schon im Jahr 2017, auf die Beine stellen könnte. Zur Erinnerung: Red Zac lebt den Grundsatz, dass den eigenen Mitgliedern zwei Mal im Jahr die Möglichkeit geboten werden „muss“, sich über Industrieneuheiten informieren zu können. Und wenn die Branche kein gemeinsames Event veranstaltet, dann macht es Red Zac eben alleine. „Wir werden sehen“, so Osel. „Noch ist es viel zu früh irgendetwas zu entscheiden. Wir müssen erst die Lage sondieren.“ Grundsätzlich ist Osel der Meinung: „Wenn es keine gemeinsame Messe gibt und die Hersteller stattdessen zB Roadshows veranstalten, dann gehen die Händler bestenfalls zu ihren Hauptlieferanten, aber sicher nicht zu Unternehmen, die sie noch nicht kennen. Somit verlieren die Händler die Marktübersicht. Sie wissen in der Folge weniger als ihre Kunden und wenn das passiert, dann begibt sich der Fachhandel auf Großflächen-Niveau. Das sollte aber nicht sein!“

Expert-Chef Alfred Kapfer hält fest: „Die Situation ist derzeit einfach zu unsicher. Deswegen war es jetzt sicher die beste Entscheidung, für heuer auf die Elektrofachhandelstage zu verzichten. Das ist in unserem Sinne. Angesichts der Krise ist es auch besser, wenn die Industrie ihre Marketingbudgets in den Hinausverkauf investiert, als in eine Veranstaltung, die vielleicht wegen der Pandemie dann doch abgesagt werden muss. Außerdem bringt es nichts, diese Jahr eine Veranstaltung durchzupeitschen, zu der vielleicht aus Angst vor Corona erst recht niemand kommt. Das würde die Elektrofachhandelstage bestimmt umbringen. Da hat es mehr Sinn, wir lassen 2020 aus und machen nächstes Jahr wieder eine richtige Messe.”