+1,6% und Coronaprämie

Elektro- und Elektronikindustrie schließt KV-Verhandlungen ab

Die Branche | 0 | | Wolfgang Schalko | 20.05.2020

Die Verhandlungspartner haben sich auf ein Plus von 1,6% bei IST- und KV-Löhnen und –Gehältern sowie eine einmalige Coronaprämie von mindestens 150 Euro geeinigt.

Die Kollektivvertragspartner der Elektro- und Elektronikindustrie haben sich gestern in der dritten Verhandlungsrunde auf einen KV-Abschluss geeinigt: Die IST-Löhne und -Gehälter werden rückwirkend mit 1.5.2020 um 1,6 Prozent erhöht, die kollektivvertraglichen Löhne und Gehälter steigen ebenfalls um 1,6 Prozent. Darüber hinaus erhalten Mitarbeiter eine einmalige steuerfreie Coronaprämie von mindestens 150 Euro.

„Wir befinden uns aktuell in einer sehr schwierigen Situation, denn die zukünftige wirtschaftliche Lage ist nach wie vor absolut nicht vorhersehbar. Es geht jetzt darum, gemeinsam Verantwortung für unsere Unternehmen, die Beschäftigten und ihre Familien zu übernehmen. Daher soll den Mitarbeitern der Elektro- und Elektronikindustrie jedenfalls die Inflationsrate von 1,6 Prozent abgegolten werden“, so Wolfgang Hesoun, Präsident des FEEI. „Zusätzlich soll ihre Leistung mit einer steuerfreien Coronaprämie in der Höhe von mindestens 150 Euro anerkannt werden“, so Hesoun weiter. Die Kollektivvertragspartner empfehlen Unternehmen, soweit wirtschaftlich vertretbar, diese Prämie auf bis zu 400 Euro zu erhöhen.

Mit diesem Abschluss zeigt die Arbeitgeberseite ihre Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten und die Gewerkschaft zeigt Verantwortungsbewusstsein im Sinne der aktuellen Situation. „Uns ist heute ein maßvoller Abschluss gelungen, jetzt geht es darum zusammenzuhalten und die Wirtschaft wieder anzukurbeln“, so die Verhandlungspartner abschließend.