„Mit der jeweils besten Bewertung“

Wieder zwei Testsiege für WMF

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 24.06.2020

In der April-Ausgabe des Testmagazins Haus & Garten Test konnten gleich zwei Produkte der Marke WMF jeweils Testsiege in Vergleichstests ihrer Produktkategorien einfahren: Die WMF KÜCHENminis Eismaschine 3in1 hat die Bewertung „sehr gut“ und die Endnote 1,4 erhalten. Das WMF Wiegemesser, 2-schneidig, 18 cm konnte ebenfalls überzeugen und hat mit der Note 1,0 abgeschnitten. „Damit haben beide Produkte die jeweils beste Bewertung in den jeweiligen Vergleichstests erhalten“, freut sich WMF.

Die Eismaschine 3in1

Die Tester beschreiben die WMF KÜCHENminis Eismaschine 3in1 wie folgt: „Der kleine Ice Maker für Frozen Joghurt, Sorbet und Eiscreme stellt binnen 30 Minuten die genannten Köstlichkeiten her. Der Behälter passt in jedes herkömmliche Gefrierfach.“

WMF beschreibt seien Eismaschine wie folgt: „Dreierlei Gefrorenes – schmackhafte Sorbets, cremiges Eis und Frozen Yoghurt – kann mit der kompakten WMF KÜCHENminis Eismaschine 3in1 in wenigen Minuten selbst zubereitet werden. Einfach Früchte, Pistazien oder andere Zutaten nach Geschmack in den herausnehmbaren Gefrierbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen geben – der rotierende Rührer und die Zeitsteuerung erledigen den Rest.“

Die WMF KÜCHENminis Eismaschine 3in1 aus Cromargan bedient sich der passiven Kühlung durch einen Kühlakku, der sich im Gefrierbehälter befindet. Der Gefrierbehälter wird im Kühlfach oder in der Tiefkühltruhe vor der Benutzung auf -18 °C herunter gekühlt und kann dann sofort für die Zubereitung von Gefrorenem genutzt werden. In den vorgekühlten Gefrierbehälter setzt man den rotierenden Rührer und füllt dazu die gewünschten Zutaten ein. „Die Eismaschine läuft mit nur 12 Watt, am LC-Display kann man per Countdown-Funktion die Restlaufzeit ablesen“, ergänzt der Hersteller.

Wie WMF anmerkt, sei die Eismasse frisch gerührt „sehr luftig und fluffig“, so dass man auf (künstliche) Stabilisatoren problemlos verzichten könne. Die fertig gerührte und gekühlte Eismasse kann bis zum Verzehr auch im Gefrierbehälter kalt gestellt werden – ein passender Deckel wird als hilfreiches Extra mitgeliefert. Ebenfalls inklusive gibt es einen WMF-Eislöffel zur anschließenden Portionierung. Für die Zubereitung von mehreren Eissorten sind weitere, passende Gefrierbehälter auch als Extra-Zubehör erhältlich.

Die WMF KÜCHENminis Eismaschine 3in1 ist mit ihren Maßen von 16,1 (Länge) x 19,2 (Breite) x 18,5 (Höhe) cm sehr platzsparend konzipiert. WMF ergänzt: „Da zudem alle Einzel- und Zubehörteile einfach zu entnehmen sind, ist das kleine Gerät auch problemlos zu reinigen.“ Zur Inspiration finde sich in der beiliegenden Gebrauchsanweisung einige einfache Rezepte für Eissorten, Sorbets und Frozen Yoghut.

Die WMF KÜCHENminis Eismaschine 3in1 ist zu einem UVP von 74,99 Euro im Handel verfügbar.

Wiegemesser, 2-schneidig, 18 cm

Das WMF Wiegemesser, 2-schneidig, 18 cm ging (mit der Endnote 1,0) als Sieger in seiner Kategorie hervor. Im Fazit der Tester heißt es: „Unser Testsieger besticht durch zeitlose Eleganz und äußerst durchdachtes Design. Die hochwertigen Klingen lassen sich mit den formschönen Handgriffen ideal und sehr sicher bedienen.“

WMF beschreibt dieses Ganzmetall-Wiegemesser (Edelstahl Rostfrei 18/10) als „robust, langlebig sowie pflegeleicht und in einer WMF-typischen, ansprechenden und hochwertigen Optik“. Es verfügt über zwei 18 cm lange und wie WMF betont „besonders scharfe Klingen“ zum einfachen Zerkleinern, Zerhacken und Würfeln. „Die Klingen sind aus Spezialklingenstahl gefertigt, wodurch sie extra lange scharf bleiben. Für perfektes Handling sorgen die beiden Griffe aus Cromargan. Zur unkomplizierten Reinigung ist das Wiegemesser zudem spülmaschinengeeignet“, so der Hersteller.

Das WMF Wiegemesser, 2-schneidig, 18 cm ist zu einem UVP von 39,99 Euro im Handel verfügbar.