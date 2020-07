„Immer und überall perfekt gestylt“

Beurer Akku-Haarglätter HS 20

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 07.07.2020

Der neue Akku-Haarglätter HS 20 von Beurer.

Beurer präsentiert seinen neuen Akku-Haarglätter HS 20. „Handlich, praktisch und elegant sorgt dieses neue Styling-Tool für einen eindrucksvollen Look wann immer er verlangt wird und passt perfekt in jede Handtasche“, wirbt der Hersteller.

Der neue Beurer Akku-Haarglätter HS 20 sorgt für „ein gepflegtes Äußeres und perfekt gestylte Haare im Handumdrehen, ob zu Hause, unterwegs oder im Urlaub“, so der Ulmer Gesundheitsspezialist. Ganz ohne Kabel sei er jederzeit und überall einsatzbereit und finde dank des handlichen Designs Platz in jeder Damenhandtasche. Beurer beschreibt: „Die mit Keramik-Turmalin beschichteten Heizplatten schützen das Haar auch bei regelmäßiger Nutzung. Drei variable Temperaturstufen (160 °C, 180 °C, 200 °C) passen sich den individuellen Bedürfnissen jedes Haartyps an. Die kabellose Anwendung ist auf 30 Minuten ausgelegt, das vollständige Laden dauert dabei ca. zwei Stunden. Mithilfe der Schnellaufheizung kann das Gerät sofort genutzt werden. Die einfache Bedienung und die gut ausgeleuchtete LED-Anzeige sind weitere praktische Eigenschaften des Styling-Tools.“ Eine Plattenverriegelung zum unkomplizierten Verstauen und Transportieren, eine hitzebeständige Schutzkappe sowie eine Sicherheitsabschaltung nach 30 Minuten zählen ebenso zur Ausstattung des HS 20.

UVP HS 20: 61,99 Euro, verfügbar, 3 Jahre Garantie