Tutela Netztest – Ländersieg für Österreich

Drei erneut mit bester durchgängiger Netzqualität

Dominik Schebach | 14.07.2020 | 0 |

Netztests können unterschiedliche Parameter abfragen. Das kanadische Unternehmen Tutela will die tatsächliche Benutzererfahrung über einen längeren Zeitraum erheben. In dem nun in der DACH-Region durchgeführten Netztest wurde Drei erneut die „beste durchgängige Netzqualität“ bescheinigt.

Das kanadische Unternehmen Tutela nutzt Crowdsourcing, um Mobilfunknetze über die anonymisierte, tägliche Nutzung von Kunden zu bewerten. Zwischen dem 1. Oktober 2019 und dem 31. März 2020 hat Tutela 7,4 Milliarden Messungen im DACH-Raum durchgeführt. Dazu zählen 83 Millionen Geschwindigkeitstests und 1,02 Milliarden Latenzzeit-Tests. Während die meisten Messinstitute Mobilfunknetze zu vordefinierten Bedingungen mit Fahr- und Gehtests bewerten, analysiert Tutela auf diese Weise, wie anonymisierte Kunden Mobilfunknetze im Echtbetrieb über mehrere Monate verteilt tatsächlich wahrnehmen. Tutela legt in seinen Analysen den Fokus auf eine konsistente und gleichmäßige Netzqualität. Denn für Kunden ist es nach der Philosophie von Tutela im Alltag wichtig, dass sie Netflix, Skype und YouTube ohne Qualitätseinbußen nutzen können.

In dieser Bewertung führt das Drei Netz mit 89% an „exzellenter, durchgängiger Netzqualität“ vor den Netzen der heimischen Mitbewerber. Dabei umfasst dieser Wert eine Reihe von Anwendungen, auf die Endkunden im Alltag Wert legen: 1080p Video-Streaming, HD Video-Anrufe oder Real-Time Mobile Gaming. Dabei macht die gleichmäßige Verteilung der Download- und Upload-Geschwindigkeit im Netz Drei zum zweiten Mal in Folge zum Gewinner des Tutela Netztests in der DACH-Region. Nach den Worten von Tutela: „Three delivered the highest percentage of Excellent Consistent Quality in Tutela’s tests“.

Starke österreichische Netze

Dabei musste sich Drei gegen starke lokale Konkurrenz behaupten. Denn Österreich siegt bei der besten landesweiten Netzerfahrung mit knappem Vorsprung vor der Schweiz. Gleichzeitig punktet Österreich auch mit der exzellenten Kerneigenschaft seiner Netze. Obwohl die Schweiz mit den höchsten Geschwindigkeiten sowie besten Latenzzeit-Werten aufwarten kann, ist die Verteilung dieser Werte in den österreichischen Netzen durchgängiger.