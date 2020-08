Vier Liter Staubaufnahmevolumen

Grundig legt bei Staubsaugern nach

Dominik Schebach | 07.08.2020 | 0 |

Saugstärke, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit sowie ein auffallendes Design zusammen mit einem großen Staubaufnahmevolumen bieter der Grundig Beutelstabsauger VCC5850 A.

Mit seinem neuen Beutelstaubsauger VCC 5850 A stellt die Marke Grundig ein besonders saug- und leistungsstarkes Gerät an, mit dem das Staubsaugen besonders leicht von der Hand geht. Dabei soll der VCC 5850 nicht nur mit seinem Design auffallen sondern er bietet auch ein besonders großes Staubaufnahmevolumen.

Der neue Beutelstaubsauger VCC 5850 A von Grundig ist für Haushalte jeglicher Größe geeignet, denn mit einem Staubaufnahmevolumen von vier Litern und einem komfortablen Aktionsradius von neun Metern macht er auch bei einer großen Reinigungsfläche nicht schlapp. Der HEPA-12-Filter sorgt dafür, dass auch kleinste Partikel, wie Allergene, im Filter gefangen werden. Seine Saugkraft lässt sich über eine mechanische Saugkraftregulierung am Griff einstellen. Mit einer Motorenleistung von 800 Watt ist er dennoch mit 72 Dezibel sehr leise im Betrieb. Neben der Kombibürste, die für das Saugen aller Fußbodenbeläge geeignet ist, gibt es beim VCC 5850 A eine schmale Fugendüse, eine Polsterdüse und eine in den Griff integrierte Staubbürste. Und dabei sieht er auch noch echt gut aus: In Schwarz und Grün macht auch er eine wirklich gute Figur.

Als Bodenstaubsauger ermöglicht er dank seiner gummierten Rollen nicht nur eine komfortable Fortbewegung, sondern eignet sich auf für die Reinigung der verschiedensten Flächen. Mit einer Kombibürste, die per Fußtaste umschaltbar ist, ist der Beutelstaubsauger VCC 5850 A zudem für die einfache Reinigung aller Bodenbeläge geeignet. Für eine flexible Nutzung verfügt er über ein langes Teleskoprohr. Nach dem Staubsaugen lässt er sich dank des horizontalen und vertikalen Parksystems und des Tragegriffs besonders einfach verstauen.

„Vor allem durch seine Saugstärke, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit kann der VCC 5850 A punkten und ist optimal für die Grundreinigung vor und nach dem Urlaub. Und dank seines großen Staubaufnahmevolumens kann man mit ihnen extrem lange saugen. So wird das Staubsaugen zum reinsten Vergnügen“, so Philipp Breitenecker, Head of Marketing von Grundig Österreich. Der Bodenstaubsauger mit Beutel VCC 5850 A ist mit einem UVP von 139 Euro im Handel erhältlich. Auf ihn gibt es eine Garantie von drei Jahren.