2. Mal in Folge

Magenta erneut Testsieger bei Breitband-Internet

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 01.09.2020

Magenta Telekom gewinnt das zweite Jahr in Folge den Breitband-Internet Festnetz-Test des Fachmagazins PC Magazin. Besonders starke Leistung attestiert das Magazin Magenta in Ballungsräumen in Kärnten, Steiermark, Tirol, Wien und am Land im Westen in Tirol und in Vorarlberg.

Mit 903 Punkten (von maximal 1.000) holt sich Magenta den klaren ersten Platz. A1 folgt mit 858 Punkten auf Platz 2 und Drei mit 801 Punkten auf Platz 3. In den Teilergebnissen überzeugt Magenta die Tester des PC-Magazins in den Kategorien Download mit 449 von maximal 500 Punkten, sowie im Upload mit 245 von maximal 250 Punkten. Das PC Magazin untersuchte in seinem Festnetz-Benchmark auch die Unterschiede zwischen Stadt und Land. Magenta erreichte mit einer besonders starken Leistung Platz 1 in Ballungsräumen in Kärnten, Steiermark, Tirol und Wien. Im ländlichen Raum punktet Magenta im Westen des Landes in Tirol und Vorarlberg, wo das Unternehmen auf eine sehr gute, enge Zusammenarbeit mit lokalen Kabelnetzbetreibern und Gemeinden setzt, welche die Netze selbst betreiben.

„Das zweite Jahr in Folge die Bestnote für unser Brandbandinternet zu erhalten, ist eine wichtige Auszeichnung, über die ich mich sehr freue. Sie bestätigt unsere Führungsrolle mit ausgezeichneten Internetprodukten im Glasfaserkabelnetz und die Entscheidung unserer Privat- und Geschäftskunden, auf Magenta Internet zu setzen“, sagt Andreas Bierwirth, CEO Magenta Telekom, zum Testergebnis des PC Magazins. „Um weiterhin das beste Breitbandinternet anzubieten, haben wir unser Kabelnetz kürzlich für über 1,4 Mio. Haushalte und Betriebe auf den neuesten Technologie-Standard DOCSIS 3.1 aufgerüstet. Dieser schafft Gigabit-Geschwindigkeiten und zusätzliche Kapazität. Die Stabilität und Zuverlässigkeit unserer Kabeltechnologie wurde gerade in der Coronakrise sehr geschätzt, als viele unserer Kunden im Homeoffice und Homeschooling auf eine verlässliche und schnelle Internetverbindung angewiesen waren.“

Das PC Magazin führt einen von zwei österreichweiten Breitbandinternet Festnetztests durch. Der zweite Test erscheint im renommierten connect Magazin, den Magenta im Vorjahr gewonnen hat. Magenta Telekom hat aktuell das größte Investitionsprogramm seiner Unternehmensgeschichte. 2018 wurden insgesamt 229 Millionen Euro investiert, in den Jahren 2018 bis 2021 wird es insgesamt rund eine Milliarde Euro für mobile und fixe Netze sein.