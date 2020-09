„Zahlreiche attraktive Jubiläumsmodelle und eine 65 Tage Geld-zurück-Garantie“

65 Jahre Miele in Österreich

Hausgeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 14.09.2020

1955 wurde Miele Österreich gegründet. Das 65-Jahre Jubiläum wird jetzt gefeiert – mit zahlreichen attraktiven Jubiläumsmodellen und einer 65 Tage Geld-zurück-Garantie.

1955 wurde die Tochtergesellschaft des Familienunternehmens Miele in Österreich gegründet. Das Unternehmen blickt zurück: „Ein Urlaubsaufenthalt von Kurt Christian Zinkann, Miteigentümer und Gesellschafter von Miele, im Jahr 1955 stand am Ausgangspunkt der Gründung von Miele Österreich. Anlässlich des Besuches einer Fachmesse für Hausgeräte in Österreich entdeckte er, dass mit Ausnahme von Miele die gesamte Branche vertreten war. Dies galt es zu ändern. Ein halbes Jahr später öffnete deshalb die Miele Zentrale in der Schwarzstraße in Salzburg ihre Pforten. Nach zehn Jahren beschäftigte Miele in Österreich bereits 250 Mitarbeiter. Grundlage des Erfolgs damals – wie heute – war vor allem die enge Zusammenarbeit mit dem Fachgroß- und Facheinzelhandel und ein dichtes Netz an Servicetechnikern.“

Produktionswerk in Bürmoos

1962 wurde das erste Werk außerhalb Deutschlands in Bürmoos bei Salzburg gegründet. Es produziert Edelstahlkomponenten für andere Miele Werke in Deutschland. Ein weiterer Schwerpunkt gilt der Oberflächentechnologie. Beginnend mit 2018 wurde u.a. in Maschinen und Anlagen für die neue Einbaugeräte-Generation 7000 – beispielsweise für Geschirrspüler- und Herdblenden – investiert.

Neuer Hauptsitz in Wals bei Salzburg ab 1977

Zum 25-Jahr-Jubiläum hatte Miele bereits doppelt so Mitarbeiter und einen Umsatz von 39 Millionen Euro. Die erste Schilling-Umsatzmilliarde (72 Mio. Euro) konnte 1987 erreicht werden, bis zum Jahr 2000 wuchs der Umsatz des Unternehmens auf 145 Millionen Euro.

Im Jahr 1977 wurde der Hauptsitz von Miele Österreich von der Stadt Salzburg in das angrenzende Industriegebiet des Gemeindegebiets von Wals verlegt. 2006 wurde am Standort Wals ein neues Kunden- und Ausstellungszentrum eröffnet und 2012 ein zweites „Miele Experience Center“, wie diese weltweit heißen, in Wien.

Im September 2018 übernahm Mag. Sandra Kolleth die Geschäftsführung und startete mit der Präsentation des ersten autonomen Geschirrspülers mit automatischer Dosierung im Jänner in ein außergewöhnlich spannendes Jahr 2019 für Miele. Dem folgte der wie Miele sagt „größte Produktlaunch der Unternehmensgeschichte“, die Einführung der neuen Einbaugerätegeneration 7000 mit vielen intelligenten Assistenten, die den Kochprozess unterstützen. Anfang 2020 stieg Miele mit dem Triflex HX1 in das Produktfeld der kabellosen Handstaubsauger ein. Das 3in1 Gerät überzeugte auch die internationale Expertenjury und bekam den begehrten „Red Dot Award Product Design 2020“.

2020 wurde Miele Österreich darüber hinaus von Xing in Kooperation mit Statista, kununu und dem Magazin trend zum „besten Arbeitgeber“ gekürt. Dieses Ergebnis basiert auf einer im Herbst 2019 durchgeführten anonymen Onlinebefragung von Arbeitnehmern, trend Lesern sowie Mitgliedern der Karrierenetzwerke Xing und kununu.

Der Kundendienst Verband Österreich hat den Miele Kundendienst bereits zum 17. Mal mit dem KVA Service Award ausgezeichnet. Und last but not least hat die ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien – das größte österreichweite Ranking im Bereich Kundenzufriedenheit veröffentlicht, bei welchem Miele zum „Kunden Champion 2020“ gekürt wurde.

Es wird gefeiert

Miele feiert das diesjährige 65-Jahre-Jubiläum mit attraktiven Jubiläumsmodellen und einer 65 Tage Geld-zurück-Garantie. Dazu zählen:

WWD 660 WCS Waschmaschine W1 mit TwinDos inklusive ein halbes Jahr Waschmittel gratis



Schontrommel mit bis zu 8 kg Beladungsmenge

Automatische Waschmitteldosierung mit 2-Phasen-Sytem TwinDos

Mit der Miele App das Gerät bequem von unterwegs steuern – WiFiConn@ct

Bis zu 50 % weniger Bügeln durch automatisches Glätten – Option Vorbügeln

Spezialwaschmittel und Weichspüler einfach mit Portionskapseln dosieren – CapDosing

Energieeffizienzklasse (A+++ – D): A+++

Unverbindlich empfohlener Kassaabholpreis inkl. MwSt.: 899,- Euro

TWD 360 WP Wärmepumpentrockner T1 mit A++ und automatischer Programmübertragung zwischen Waschmaschine und Trockner

Schontrommel mit LED-Beleuchtung und bis zu 8 kg Beladungsmenge

Dauerhaft niedrige Energieverbräuche und Trocknungszeiten – EcoDry Technologie

Mit der Miele App das Gerät bequem von unterwegs steuern – WiFiConn@ct

Keine feuchte Raumluft – Beste Kondensationswirkung

Trocknerduft – FragranceDos

Energieeffizienzklasse (A+++ – D): A++

Unverbindlich empfohlener Kassaabholpreis inkl. MwSt.: 899,- Euro

WWF 360 WCS Waschmaschine W1 mit QuickPowerWash

Schontrommel mit bis zu 8 kg Beladungsmenge

Beste Waschwirkung A in nur 49 Minuten – QuickPowerWash

Mit der Miele App das Gerät bequem von unterwegs steuern – WiFiConn@ct

Bis zu 50 % weniger Bügeln durch automatisches Glätten – Option Vorbügeln

Weichspüler und Spezialwaschmittel einfach mit Portionskapseln dosieren – CapDosing

Energieeffizienzklasse (A+++ – D): A+++

Unverbindlich empfohlener Kassaabholpreis inkl. MwSt.: 999,- Euro

TWF 660 WP Wärmepumpentrockner T1 mit A+++ und automatischer Programmübertragung zwischen Waschmaschine und Trockner

Schontrommel mit LED-Beleuchtung und bis zu 8 kg Beladungsmenge

Dauerhaft niedrige Energieverbräuche und Trocknungszeiten – EcoDry Technologie

Mit der Miele App das Gerät bequem von unterwegs steuern – WiFiConn@ct

Keine feuchte Raumluft – Beste Kondensationswirkung

Trocknerduft – Fragrance Dos

Energieeffizienzklasse (A+++ – D): A+++

Unverbindlich empfohlener Kassaabholpreis inkl. MwSt.: 999,- Euro

Complete C3 Score PowerLine Bodenstaubsauger mit Beutel für höchste Saugleistung



Überlegene Reinigungsleistung dank PowerLine Gebläse – 890 W

Inklusive 3-teiligem Zubehör und Universal-Bodendüse für alle Bodenbeläge

Perfekte Hygiene dank AirClean Filtersystem

6-stufige Leistungsregelung mittels +/- Fußtasten

12 Meter Aktionsradius

Complete C3 Score Red PowerLine Brombeerrot

Complete C3 Score Black PowerLine Obsidianschwarz

Unverbindlich empfohlener Kassaabholpreis inkl. MwSt.: 199,- Euro

CM 5310 Silence Stand-Kaffeevollautomat mit besonders leisem Kegelmahlwerk

Einfache und intuitive DirectSensor-Bedienung mit Touch-Funktion

Aromaschonende Mahlung und intelligente Brühtechnik für ein intensives Kaffeearoma – AromaticSystem

Cremiger Milchschaum für vielfältige Kaffeespezialitäten

Zwei Tassen mit nur einem Knopfdruck zubereiten – OneTouch for Two

Automatische Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramme

CM 5310 Obsidianschwarz

CM 5310 Brombeerrot

Unverbindlich empfohlener Kassaabholpreis inkl. MwSt.: 799,- Euro

Herdset H 2268-1 E und Kochfeld KM 6012 – Miele Qualität zum Einstiegspreis

7 Segment-Display mit Knebel-Steuerung – EasyControl Bedienung

Besonders leichte Reinigung – CleanSteel Blende und Garraum mit PerfectClean Veredelung

Viel Platz und Flexibilität – 76 Liter Garraum mit 5 Einschubebenen

Leichte Bedienung auf allen Ebenen – FlexiClip-Vollauszüge

Bestes Kochergebnis – 9 verschiedene Betriebsarten

Startzeit, Endzeit und Dauer – Komfortable Zeitfunktionen

Energieeffizienzklasse (A+++ – D): A+

H 2268-1 E + KM 6012 unverbindlich empfohlener Kassaabholpreis inkl. MwSt.: 949,- Euro

DG 6001 / DG 6019 Stand-Dampfgarer zum gesunden Kochen als ideale Ergänzung für die Küche mit 100 Euro Cashback-Gutschein

7-Segment Display mit Sensorbedienung – EasySensor

Exzellente Ergebnisse dank MonoSteam-Dampftechnologie

Einfache Zubereitung eines kompletten Gerichtes – Menügaren

Ohne Geschmacksübertragung auf 3 Ebenen gleichzeitig Garen

Leichte Reinigung und kompakt – 24 l rostfreier Edelstahl-Garraum

DG 6001 Obsidianschwarz

DG 6001 Graphitgrau

DG 6001 Brillantweiß

Unverbindlich empfohlener Kassaabholpreis inkl. MwSt.: 799,- Euro

(abzüglich 100,- Euro Cashback-Gutschein 699,- Euro)

DG 6019 Edelstahl/CleanSteel

Unverbindlich empfohlener Kassaabholpreis inkl. MwSt.: 949,- Euro

(abzüglich 100,- Euro Cashback-Gutschein 849,- Euro)

(Miele ergänzt: Dieser Gutschein kann ausschließlich im Zuge des Kaufs eines DG 6001 oder DG 6019 direkt beim Händler eingelöst werden. Pro Gerät ist ein Gutschein gültig. Barablöse ist nicht möglich. Aktion gültig in Österreich solange der Vorrat reicht. Längstens bis 31.12.2020. Gutscheine beim Miele Fachhändler oder unter ww.miele.at. Eine Auszahlung erfolgt ausschließlich auf Konten in Österreich.)