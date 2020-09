Erlebniswelt und digitale Produktplattform für die EFH-Partner

Bosch: YouTuberin Sally präsentiert die Herbst-Neuheiten

Hausgeräte | 0 | | Dominik Schebach | 24.09.2020

Die populäre YouTuberin Sally von "Sallys Welt" präsentiert dieses Jahr für Bosch die Herbstneuheiten auf der virtullen Plattform der Marke. (© BSH Hausgeräte)

Sally von Sallys Welt ist eine der erfolgreichsten Food-Bloggerinen im deutschen Sprachraum. In den vergangenen Jahren hat sie mit ihren Präsentationen auf dem IFA-Stand von Bosch Hausgeräte immer für einen wahren Menschenauflauf gesorgt. Was lag also näher, als dass Sally dieses Jahr die IFA-Neuheiten von Bosch auf der neuen virtuellen Plattform der Marke präsentiert.

Bosch präsentiert die die Neuheiten im Herbst 2020 erstmals im Rahmen einer virtuellen Erlebniswelt und einer digitalen Produktplattform. Hier finden Händler die Produktneuheiten für den Herbst. Aufbereitet wurden dieses Präsentationen unter anderem im Rahmen von Videoclips mit YouTuberin Sally vom erfolgreichen YouTube Kanal „Sallys Welt“. Den Zugang zu der Plattform erhalten die Fachhändler ab Anfang Oktober von ihren jeweiligen Bosch-Ansprechpartnern. Sie werden ihnen die digitale Plattform persönlich vorstellen, wie es seitens der BSH Hausgeräte heißt. Im Anschluss bekommen diese auch Zugang zur Plattform und können weiterhin auf alle Inhalte zugreifen.

Die Highlights aus den Bereichen Kühlen, Kochen, Spülen und Wäschepflege finden sich dabei hinter den Schlagworten Schlagworten „Cooling #LikeABosch“, „Cooking #LikeABosch“, „Dishwashing #LikeABosch“ und „Washing #LikeABosch“. Mit ihren konkreten Produkteigenschaften sollen die diesjährigen Hausgeräteneuheiten, was es heißt „wie Bosch“ oder „mit Bosch“ zu leben: Es heißt, den Alltag bewusster, entspannter, gesünder und nachhaltiger zu gestalten.

Das Spektrum der vorgestellten Neuigkeiten reicht von der wachsenden Range an großzügigen XXL Kühl-Gefrierkombinationen über eine neue Generation von besonders leistungsstarken und sparsamen PerfectDry Geschirrspülern, Kochfeldern mit nachhaltig schöner, weil kratzresistenter Oberfläche und effizienten Dunstabzügen bis hin zu nachhaltigen und gesundheitsfördernden Wäschepflegegeräten. Hinzu kommen immer mehr smarte und komfortable Services bei allen Geräten mit Home Connect.

Neben den Informationen über Produktneuheiten bietet die digitale Plattform in einem eigenen Händlerbereich auch Informationen über das neue Energielabel und Trainingsangebote. Exklusive Inhalte gibt es außerdem für Fachhändler des Mittelstandskreises und der exklusiven Produktrange accent|line für den Möbelfachhandel.