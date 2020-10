solute: Bis +550%

Luftreiniger in Deutschland: Rasanter Anstieg der Nachfrage

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 15.10.2020

(Grafik: solute GmbH)

Luftreiniger rücken immer mehr in den Fokus der Verbraucher. Covid-19 hat der Entwicklung einen weiteren Schub verpasst. Wie die solute GmbH berichtet, ist die Nachfrage bei Luftreinigern in Deutschland seit Anfang des Jahres massiv angestiegen. Zu Spitzenzeiten sogar um +550 Prozent.

Gerade in der kalten Jahreszeit werden Luftreiniger empfohlen. Sie ersetzen laut Experten das von Virologen dringend empfohlene mehrmalige Lüften am Tag zwar nicht, beseitigen aber einen Großteil der Aerosole. Wie das von der solute GmbH betriebene Vergleichsportal billiger.de berichtet, ist die Nachfrage bei Luftreinigern in Deutschland seit Anfang des Jahres massiv angestiegen. Von Jänner bis April dieses Jahres wurde eine Erhöhung um über +280% festgestellt. „Im Beobachtungszeitraum von Jänner bis Oktober 2020 ist klar zu erkennen, dass während des Höhepunkts der Corona-Krise beziehungsweise des Lockdowns Luftreiniger besonders nachgefragt waren. So gab es beispielsweise allein von März bis April eine Steigerung um fast +100%“, so Thilo Gans, Geschäftsführer der solute GmbH.

Vergleich mit 2019

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Nachfrage bei Luftreinigern im Zeitraum von Jänner bis Oktober 2020 laut solute um fast +200% angestiegen. „Teilweise gab es Steigerungen um +450% und im Mai 2020 sogar um unglaubliche +550%“, berichtet Gans und: „Wer sich für den Winter wappnen und einen Luftreiniger erwerben möchte, sollte darauf achten, dass das Gerät über einen HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air) der Klasse H 13 oder 14 verfügt. Denn nur diese können die Viren beziehungsweise Virenpartikel aus den Aerosolen filtern. Außerdem sollten Raumgröße beziehungsweise die Anzahl der Personen bei der Reinigungsleistung berücksichtigt werden.“