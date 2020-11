Einfacher Zugang zu Spotify und DAZN

Sky X: Neue Features und Angebote fürs Streaming-Fernsehen

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 03.11.2020

Ein neues Update macht Fernsehen mit der Sky X Streaming Box noch einfacher und komfortabler. Das gesamte Sky X Sport- oder Fiction-Programm gibts dabei ab jeweils 10 Euro pro Monat. (© Sky)

Sky X Abonnenten mit einer Sky X Streaming Box dürfen sich freuen: Sie genießen nun weitere Features, die Fernsehen für sie noch einfacher und komfortabler machen. Dazu sehen Sky X Abonnenten ab sofort das gesamte Sky X Sport- oder Fiction-Programm um nur je 10 Euro pro Monat.

Dank einer optimierten Bedienoberfläche und einer verbesserten Übersicht finden Kunden mit einer Sky X Streaming Box ihre Lieblingsinhalte künftig noch schneller und einfacher, alles auf einen Blick. Denn mit nur einem Klick erhalten sie auf den neuen Detailseiten alle relevanten Informationen an einem Ort: Serienepisoden auf Abruf, Beschreibungen, verfügbare Bildformate, ähnliche Sendungen und vieles mehr.

Neu: Spotify und DAZN

Das App-Portfolio auf der Sky X Streaming Box wird noch attraktiver: Neben Netflix, den Mediatheken von ARD und ZDF sowie Red Bull TV und einer Wetter-App bietet die Sky X Streaming Box ab sofort auch Zugriff auf die beliebten Apps des Audio Streaming Service Spotify und des Livesport-Streamingdienstes DAZN. Bestehende Kunden von Spotify und DAZN können sich mit ihren vorhandenen Login-Daten in der App anmelden. Sky X Kunden, die noch nicht über einen Spotify- oder DAZN-Account verfügen, haben die Möglichkeit, diesen unter spotify.com bzw. dazn.com einzurichten und anschließend den Service auf der Sky X Streaming Box zu nutzen.

Optimales Preis-Leistungsverhältnis

Das gesamte Sky X Sport- oder Fiction-Programm genießen Streaming-Zuschauer ab sofort um jeweils 10 Euro pro Monat.

Mit dem Sky X Traumpass erhält der Sportfan Zugang zu allen Spielen der Tipico Bundesliga, der UEFA Champions League, der Deutschen Bundesliga, der Premier League, ATP-Tennis mit Dominic Thiem, Formel 1, Golf u.v.m. In den kommenden Tagen gehören dazu Highlights wie die Matches FC Salzburg vs. Bayern München, SK Rapid vs. Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund vs. Bayern München, Manchester City vs. Liverpool oder die Spiele von Dominic Thiem bei den ATP Finals in London.

Mit dem Sky X Fiction Binge Pass kommen alle Serien-, Film- und Doku-Fans voll auf ihre Kosten. Denn neben der brandneuen Sky Original Horror-Serie „Hausen” und dem Pop-Up-Channel für James Bond Fans „Sky Cinema 007”, gibt es unzählige Film-Highlights wie „1917” oder die Sky Spezial-Programierung „MINIONS”.

Dazu kommen bei beiden Angeboten noch die Lieblings-Free-TV-Channels und komplettieren das TV-Erlebnis. Mehr Informationen zu diesem in Österreich einzigartigen Verhältnis aus Inhalt und Preis findet man hier.

Was kann die Sky X Streaming Box?

Mit der Sky X Streaming Box können auch Zuseher ohne Smart TV das internetbasierte Angebot von Sky X ganz einfach am Fernseher genießen. Neben einer komfortablen Sprachfernbedienung, individuellen Jugendschutz-Einstellungen und einem eigenen Kids Bereich bietet die Sky X Streaming Box – neben dem gesamten Sky Programm und linearen Free-TV Channels – auch direkten Zugang zu Netflix und weiteren beliebten Apps.

Dazu Michael Radelsberger, Vice President Go to Market Strategy bei Sky Österreich: „Umfangreich, intuitiv und übersichtlich heißt unser Anspruch, um Sky Abonnenten und Fernseh-Fans das zu liefern, was sie – neben dem besten Programm – erwarten. Das neue Update für die Sky X Streaming Box zahlt genau auf dieses Ziel ein, denn ab sofort ist Fernsehen noch einfacher und komfortabler. Zuschauer, die via Internet streamen und so bewusst auf Satellit oder Kabel verzichten, bekommen mit Sky X jetzt noch mehr Lieblingsinhalte noch schneller und zum besten Preis. Ab sofort sind auch Spotify und DAZN mit an Bord. So haben TV-Fans mit der Sky X Streaming Box alles an einem Ort: lineares Fernsehen, tolle Premium-Sender inklusive Live-Sport, Kinofilmen und Serien sowie einige der wichtigsten Apps. Wir wünschen viel Spaß und – mal ganz klassisch – allen die beste Unterhaltung!“

Sky X Kunden und alle, die es noch werden möchten, können sich ihre erste Sky X Streaming Box jetzt ganz einfach zum reduzierten Preis holen – Kombi & Live TV Kunden um 19,99 Euro einmalig, Fiction & Live TV bzw. Sport & Live TV Kunden für einmalig 49,99 Euro.