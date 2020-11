„Sehr gute Dauerleistung“

Bosch Testsieger beim aktuellen StiWa-Waschmaschinen-Test

Dominik Schebach | 12.11.2020 | 0 |

Überzeugen konnte die WAG28492 besonders bei der Wäschepflege. Hier erreichte das Modell mit einer Note 1,8 die beste Note im Feld.

Die Stiftung Warentest hat für die November-Ausgabe von „test“ aktuelle Waschmaschinen der Energieeffizienzklasse A+++ unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Mit einer Gesamtnote von 1,6 (Testurteil „gut“) belegte die Bosch Waschmaschine WAG28492 zusammen mit zwei weiteren Geräten den ersten Platz. Für Bosch ist das bereits der vierte Hausgeräte-Testsieg in diesem Jahr.

Neben der Energieeffizienzklasse A+++ gehörten im aktuellen Vergleich die Waschleistung der Geräte, die Dauer, die Handhabung sowie der Schutz vor Wasserschäden zu den Kriterien. Insgesamt nahmen die Prüfer sieben Frontlader-Waschmaschinen mit einem Fassungsvermögen von acht Kilogramm Wäsche und 1.400 Umdrehungen pro Minute unter die Lupe. Dabei erhielt die Bosch WAG28492, die über den sparsamen und leisen EcoSilence Drive Motor verfügt, insgesamt die beste Bewertung. Besonders bei der Wäschepflege konnte das Bosch-Gerät überzeugen.

So erreichte die WAG28492 in der Funktionsprüfung Waschen – unterteilt in Sauberkeit der Wäsche, Spülleistung und Schleuderfunktion – die mit beste Note (1,8) im Feld. Hinzu kommt ein „sehr gut“ (Note 1,0) in der Dauerprüfung, was für die Verlässlichkeit der Marke Bosch spricht. Zudem wurde der Testsieger von Bosch bei Schutz vor Wasserschäden dank seines Aquastop-Systems mit „sehr gut“ (Note 1,2) bewertet. Zugleich gehen die VarioTrommel und die automatische Beladungserkennung sowohl mit der Wäsche als auch mit der Ressource Wasser sorgsam um. Darüber hinaus erfüllt das AllergiePlus-Programm die anspruchsvollen Hygiene-Bedürfnisse von Allergikern und hautsensiblen Menschen.

„Der Anspruch von Bosch ist seit jeher, nicht nur in einzelnen Bereichen Bestnoten zu erreichen, sondern mit unseren Geräten in jeder Werteklasse das jeweils Beste für unsere Kundinnen und Kunden zu leisten“, so Stefan Regel, Geschäftsleiter der Bosch Hausgeräte Österreich. „Das aktuelle Testergebnis bestätigt uns in diesem Bemühen.“ Anlass zum Ausruhen biete der Erfolg laut Regel aber nicht, im Gegenteil: Bosch-Ingenieure arbeiten Tag für Tag daran, die ohnehin schon sparsamen, zuverlässigen und leistungsfähigen Geräte kontinuierlich noch weiter zu verbessern.