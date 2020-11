Vernetzte Fabriken und smarte Einkaufswägen

A1 IoT Day 2020 mit mehr als 2500 Besuchern

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 24.11.2020

Alois Kitzberger, CEO UNTHA shredding technology, Marcus Grausam, CEO A1 Österreich, Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Thomas Arnoldner, A1 Group CEO, Erwin Fandl, Vice President Manufacturing Magna Steyr, Andreas Kranabitl, Managing Director SPAR ICS (v.l.) präsentierten am ersten virtuellen A1 IoT Day Use Cases für das Internet der Dinge.

Massenevents sind ja derzeit eher verpönt, außer sie finden virtuell statt. So gesehen folgte der A1 IoT Day 2020 dem Trend: Es war das erste virtuelle Event der A1-Veranstaltungsreihe zum Internet der Dinge. Gastgeber A1 CEO Marcus Grausam konnte nicht nur mehr als 2500 Besucher begrüßen, sondern auch einige IoT-Use Cases mit prominenten österreichischen Unternehmen präsentieren.

Während Schramböck vor allem die Innovationskraft der österreichischen Industrie sowie die Bedeutung der Digitalisierung per se in den Vordergrund stellte, verwies Arnoldner vor allem auf das Potenzial von IoT für die vernetzte Industrie. Gastgeber Marcus Grausam rückte seinerseits das Potenzial von IoT für die Telekom-Branche in den Mittelpunkt: „Bis 2025 werden es weltweit 25 Milliarden Geräte sein, die miteinander kommunizieren, voneinander lernen, und uns so mit ganz neuen Erkenntnissen versorgen. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern haben wir in ganz Österreich IoT Projekte in nahezu allen Lebensbereichen umgesetzt. Den A1 IoT Day nutzen wir dazu, diese Use Cases für alle verständlich und angreifbar zu machen.“

Einen dieser Use Cases präsentierte Toto Wolff, Chef des Mercedes–AMG–Petronas Formel 1 Weltmeister-Teams. Er gab einen Einblick in die digitalen Entwicklungen der Formel 1 und welche Rolle inzwischen die in Echtzeit gewonnenen Informationen im Rennsport spielen- Andere Use Cases für IoT-Anwendungen in der Industrie, dem Handel und im Tourismus präsentierten Erwin Fandl, VP Manufacturing Magna Steyr, Alois Kitzberger, CEO UNTHA shredding technology, Andreas Kranabitl, Managing Director SPAR sowie Stephan Köhl, Geschäftsführer Tourismusverband Bad Ischl.

Das Internet der Dinge – Wozu das Ganze?

Bereits am Vormittag des A1 IoT Days gaben IoT ExpertInnen im Rahmen der bis zum letzten Platz besetzten A1 IoT Talks einen detaillierten Einblick in die Implementierung von konkreten IoT-Lösungen. Die Themen der Talks reichten von Machine Learning über Asset Tracking bis hin zum Nutzen des Internets der Dinge für KMUs.

In der A1 IoT Exhibition Area wurden zudem IoT Usecases verschiedenster Branchen vorgestellt, die A1 gemeinsam mit Kunden entwickelt hat, von großen Unternehmen wie ÖBB Rail Cargo und PORR bis hin zu KMUs, dem Corona-Screening und smarten Schigebieten wie Saalbach. Bei Fragen im Bereich des Internets der Dinge konnte man darüber hinaus auch individuelle Termine mit den A1 ExpertInnen ausmachen und sich persönlich zu ganz spezifischen Fragen austauschen.

In Kürze soll die A1 IoT Show on demand abrufbar sein.