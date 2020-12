Sound und Style

Neue portable Lautsprecher und Kopfhörer von JBL

Herausragend in Sachen Sound und Style: Die neuen portablen Lautsprecher JBL Xtreme 3, JBL Clip 4 und JBL Go 3 sind jetzt erhältlich. (© JBL)

Die neuen portablen Lautsprecher JBL Xtreme 3, JBL Clip 4 und JBL Go 3 sind ab sofort in einer riesigen Auswahl an Farben verfügbar und bieten Musikfans damit das passende Match zu ihrem Style. Alle drei Modelle punkten mit robusten Design (wasser- und staubdicht), Bluetooth 5.1 und USB-C-Ladeanschluss. Außerdem erweitert JBL sein True Wireless-Portfolio um drei Produkte, darunter als Highlight die JBL TUNE 225TWS in der limitierten Ghost Edition.

Extremer Bass zum Umhängen

Der neue JBL Xtreme 3 (UVP 299 Euro) steht ganz in der Tradition seiner Vorgänger und bietet dabei noch größeren Stereosound sowie eine unglaubliche Laufzeit von 15 Stunden. Damit versprüht das neue Schwergewicht extrem viel gute Laune beim Picknicken, auf der Geburtstagsparty oder beim Relaxen. Der JBL Xtreme 3 macht immer eine gute Figur, denn er ist wasser- und staubdicht und somit bei jedem Wetter eine gute Begleitung. Der große Akku bringt noch einen weiteren Vorteil mit, denn mit seinen Reserven und dem integrierten Netzteil lassen sich Smartphones und Tablets unterwegs aufladen. Wem ein JBL Xtreme 3 nicht reicht, der freut sich über die enthaltene PartyBoost-Funktion, mit der sich weitere kompatible JBL-Lautsprecher verbinden und richtig große Partys feiern lassen.

Nicht nur technisch präsentiert sich der neue JBL Xtreme 3 auf dem aktuellsten Stand. Auch im Detail überzeugt der Lautsprecher durch zahlreiche Verbesserungen. Das neue, auffällige Logo-Design harmoniert perfekt mit dem robusten und stylischen Design und zieht in jedem Fall die Blicke auf sich. Ein verbesserter Tragegurt erleichtert den Transport und der integrierte Flaschenöffner macht den JBL Xtreme 3 zum passenden Begleiter auch für unvorhergesehene Abenteuer.

Anklippen und abfeiern

JBL bringt den beliebten Clip in der vierten Auflage zurück. Der JBL Clip 4 (UVP 59,99 Euro) präsentiert sich extrem mobil und lässt sich mit dem namensgebenden Karabinerverschluss bequem an Taschen, Bikes oder am Outfit befestigen. Die neue Generation ist wasser- und staubdicht und sorgt unterwegs bei Sonne, Regen oder Schnee für den passenden Soundtrack. Zur Auswahl stehen acht Farbvarianten, die selbst anspruchsvolle Fashion Addicts begeistern und den JBL Clip 4 zum It-Piece für jedes Outfit machen. Der erstaunlich präsente Bass und die Akkulaufzeit von zehn Stunden runden den kompakten Lautsprecher perfekt ab.

Klein, aber mit Wow-Faktor!

Es kommt nicht immer auf die Größe an, denn der brandneue JBL Go 3 (UVP 39,99 Euro) im Taschenformat überrascht mit sattem JBL Pro Sound, druckvollen Bässen und jeder Menge Musikgenuss. Dabei kommt der Minilautsprecher auf eine Spielzeit von rund fünf Stunden und bringt den Soundtrack überallhin wo das Leben sich gerade abspielt. Am Strand, im Park oder auf der Piste, für den kleinsten portablen JBL-Lautsprecher ist kein Abenteuer groß genug. Dank der IP67-Schutzklasse ist er ebenso staub- und wasserdicht wie seine größeren Geschwister. In Kombination mit seinem modernen, bunten Design, der neuen integrierten Befestigungsschlaufe und der großen Farbpalette mit acht Varianten ist der JBL Go 3 das Must-have-Accessoire für diesen Winter.

JBL TUNE 225 TWS Ghost Edition

Keine Kabel, keine Einschränkungen – unter diesem Motto erweitert JBL sein aktuelles True Wireless-Portfolio um drei Produkte.

Die Neuauflage der JBL TUNE 225TWS (UVP 99,99 Euro) in der limitierten Ghost Edition gewähren einen Blick in das Innere. Dabei sind das Gehäuse der Earsticks und die zugehörige Lade- und Transportbox in transparentem Kunststoff, wahlweise in klassischem Schwarz oder in lässigem Orange, gefertigt. Sie geben so den Blick frei auf jene üblicherweise versteckten Bauteile, die den legendären JBL Signature Sound ausmachen. Ein mutiges Design- Statement nicht nur für die Gadget-Heads unter den Musikfans! Die JBL TUNE 225TWS Ghost Edition in den transparenten Farben Schwarz und Orange sind ab sofort verfügbar.

Der JBL Reflect MINI TWS schafft mit seinem kompakten Design und drei Farbversionen den Spagat zwischen Sport und Lifestyle. Als musikalischer Buddy in jeder Lebenslage sorgt er für einen sportiv- lässigen Auftritt vor, während und nach dem Workout. Dabei hält er härtesten Workouts ebenso stand wie einem plötzlichen Regenschauer, die IPX7-Zertifizierung macht es möglich sorgt zugleich dafür, dass sich dieser Ohrstöpsel kinderleicht reinigen lassen. Erhältlich ist der neue Spitzensportler von JBL ab sofort in Schwarz, Weiß und Blau zum UVP von 149 Euro.

Ein Höchstmaß an kabelloser Freiheit bietet der JBL Live FREE NC+ (UVP 159 Euro). Der True Wireless Kopfhörer sorgt für bis zu 7 Stunden Musikgenuss und bietet Reserven für weitere 21 Stunden in seiner Ladebox. Diese lässt sich nicht nur über USB-C mit Strom versorgen, sondern kann mittels Qi-kompatiblem Ladegerät auch komplett ohne Kabel aufgeladen werden.