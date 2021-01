EHF Champions League Men: Partner für weitere zwei Jahre

Gorenje verlängert Handball-Sponsoring

Hausgeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 26.01.2021

(Foto: EHF Heimken, Hocevar, Lämmerhirt, Stadler)

Es gibt Neues über Gorenje zu berichten. Der slowenische Hausgerätehersteller informierte, dass er die EHF Champions League Men, die Top-Handball-Liga der Männer in Europa, weiterhin unterstützen wird. Ein Sponsorvertrag für weitere zwei Jahre wurde unterzeichnet.

Gorenje, Teil der Hisense-Gruppe, begann bereits 2017 mit dem ersten Sponsoring im Handball-Premium-Club-Wettbewerb. Nun wurde das Handball-Sponsoring verlängert – bis inklusive der Saison 21/22. Gorenje ist also weiterhin offizieller Partner der EHF Champions League Men.

Der slowenische Hausgerätehersteller zeigt generell großes Interesse am Sportsponsoring. So war Gorenje offizieller Sponsor der EHF EURO 2018 und 2020 für Männer, Hauptsponsor des slowenischen Handballclubs Gorenje Velenje und des slowenischen Handballverbandes. Seit mehr als 25 Jahren ist Gorenje zudem Hauptsponsor des slowenischen Skiteams.

David Szlezak, Marketing-Geschäftsführer von EHF, sagte: „In den letzten Jahren hat Gorenje eine starke und erfolgreiche Tradition in der Unterstützung von erstklassigem Handball bewiesen, und deshalb freuen wir uns, sie für weitere zwei Jahre als Partner zu haben. Dass wir Gorenje vor Beginn der neuen Ära des Handballs an Bord haben, unterstreicht den Status der EHF Champions League Men als führender Handballwettbewerb in Europa.“

Alenka Potočnik Anžič, Marketingdirektorin von Hisense Gorenje Europe, sagte: „Wir freuen uns sehr über die Verlängerung der Partnerschaft mit dem EHF Marketing. Handball ist derzeit eine der am schnellsten wachsenden Sportarten – nicht nur in Europa, sondern auch weltweit. Handball gewinnt täglich Zuschauer und Fans, die wir hoffentlich ansprechen können. Ich glaube, dass Gorenjes Produkte ihnen viel Energie und Zeit im Haushalt sparen, die sie für andere Aktivitäten, wie zB das Anschauen von Spielen nutzen können.“

Antonio Dominguez, Senior Director Handball bei Infront, sagte: „Gorenje ist seit mehreren Jahren ein Befürworter des europäischen Handballs und nutzte die EHF Champions League und die EHF EURO 2018 und 2020 der Männer erfolgreich als Plattformen, um Fans zu motivieren und den Umsatz zu steigern. Diese Ausweitung seiner Position als wichtiger Partner der EHF Champions League setzt eine Zusammenarbeit fort, von der beide Seiten gegenseitig profitieren.“

James Chubb, VP Global Rights Partnerships der DAZN Group, meinte: „Mit der laufenden Champions League hat der erstklassige europäische Handball in Gorenje einen langfristigen und unterstützenden Partner für weitere zwei Jahre.“