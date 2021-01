Wo ist mein Paket?

Bitkom: Die größten Ärgernisse von Online-Shoppern

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 26.01.2021

Onlineshopping boomt noch mehr in der Corona-Pandemie. Die Paketlieferdienste haben dadurch klarerweise deutlich mehr zu tun. Welche negativen Erfahrungen die Online-Shopper in Deutschland bei der Zustellung ihrer Sendungen schon mal gemacht haben, hat nun der Digitalverband Bitkom erhoben.

Bitkom hat die Top 5 der negativen Erfahrungen, die deutsche Online-Shopper mit Paketlieferdiensten gemacht haben, in ein Ranking gepackt. Dieses präsentiert sich wie folgt:

Die meisten Paketlieferdienste versuchen bereits mit großem Aufwand, die Zustellung pünktlich zu gewährleisten. Dazu bieten sie ein Live-Tracking der Sendungen an. Das jedoch hilft nicht immer, wenn die Zustellung dann doch nicht zum angekündigten Termin erfolgt. Das größte Problem ist demnach eine verspätete Lieferung . Mehr als drei Viertel ( 78% ) der Online-Shopper haben dies schon einmal erlebt, davon sogar jeder zehnte ( 11%) häufig und 67% zumindest selten.

der Sendungen an. Das jedoch hilft nicht immer, wenn die Zustellung erfolgt. Das ist demnach eine . Mehr als drei Viertel ( ) der Online-Shopper haben dies schon einmal erlebt, davon sogar jeder zehnte ( und 67% zumindest selten. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie arbeiten viele Menschen im Homeoffice und sind grundsätzlich tagsüber zu Hause . Dennoch haben zwei Drittel ( 67%) bereits die Erfahrung gemacht, dass das Paket beim Nachbarn oder im Paketshop abgegeben wurde und der Bote gar nicht erst bei ihnen geklingelt hat. Fast jedem Fünften ( 22% ) passiert dies häufig – und fast jedem Zweiten (45%) selten.

und sind grundsätzlich . Dennoch haben zwei Drittel ( bereits die Erfahrung gemacht, dass das oder im Paketshop abgegeben wurde und der Bote gar nicht erst bei ihnen geklingelt hat. Fast jedem Fünften ( ) passiert dies häufig – und fast jedem Zweiten (45%) selten. 45% ärgern sich über unfreundliche Boten – 9% häufig und 37% selten. Offenbar stören sich die Jüngeren daran mehr als die Älteren: Bei den 16- bis 29-Jährigen ist dieser Anteil mit 60% der Online-Shopper, die sich über mangelnde Freundlichkeit der Lieferanten mokieren, deutlich höher als bei den Senioren ab 65 Jahren (36%).

– 9% häufig und 37% selten. Offenbar stören sich die Jüngeren daran mehr als die Älteren: Bei den 16- bis 29-Jährigen ist dieser Anteil mit 60% der Online-Shopper, die sich über mangelnde Freundlichkeit der Lieferanten mokieren, deutlich höher als bei den Senioren ab 65 Jahren (36%). Auf den Balkon oder in den Garten geworfen, hinter bzw auf dem MIstkübel deponiert: Ungewöhnliche Ablagemöglichkeiten haben Lieferanten bereits bei 38% der Online-Shopper gewählt. Bei 7% ist dies schon häufiger geschehen, bei 31% nur selten.

haben Lieferanten bereits bei 38% der Online-Shopper gewählt. Bei 7% ist dies schon häufiger geschehen, bei 31% nur selten. Ihre Sendung wurde abgegeben bei…? Jeder fünfte Online-Shopper (21%) hat mitunter Schwierigkeiten, undeutliche Notizen des Boten auf dem Lieferschein zu entziffern. Jedoch nur bei 3% ist dies häufig der Fall, bei 18% selten.

„Der Online-Handel boomt und hat seit der Corona-Pandemie noch einmal zugelegt. Trotz des erhöhten Paketaufkommens ist die Zustellung in Deutschland grundsätzlich sichergestellt“, betont Dr. Christopher Meinecke, Leiter Digitale Transformation beim Bitkom. „Viele Lieferdienste bieten bereits Online-Services an, mit denen etwa im Vorfeld ein Wunsch-Ablageort festgelegt werden kann. Das sollten die Verbraucher nutzen. Gleichwohl ist es für die Online-Shopper ärgerlich, wenn es bei der Lieferung zu Schwierigkeiten kommt. Ganz vermeiden lassen wird sich das nicht. Bis zum Beispiel Paketdrohnen in Innenstädten eingesetzt werden, wird es aus Gründen der Sicherheit noch etwas dauern.“