Noch näher am Kunden

Energy3000 solar: Neues PV-Tool und weiterer Lagerstandort

Photovoltaik | 0 | | Wolfgang Schalko | 28.01.2021

Energy3000-Fachpartner können sich den Solarcheck nun auch für ihre Homepage einrichten lassen.

Schon bisher konnten interessierte Konsumenten beim Energy3000 Solarcheck mit wenigen Klicks einen Überblick über ihre Wunsch-PV-Anlage erhalten. Nun haben Energy3000-Fachpartner die Möglichkeit, den Solarcheck im entsprechenden Design in ihre eigene Unternehmens-Homepage zu integrieren. Außerdem steht den Fachpartnern in Westösterreich, Italien, Schweiz und Deutschland seit Jahresbeginn das neue Lager in Innsbruck zur Verfügung.

Mit der nun angebotenen Option hebt Energy3000 solar seinen Solarcheck auf die nächste Stufe. Mit dem praktischen Tool lassen sich neue Kunden gewinnen, die auch gleich die Planung – zumindest in groben Zügen – übernehmen. Fachpartner können die Planungen aus dem Solarcheck direkt in den Energy3000 PV-Creator übertragen, was die Abläufe vereinfacht und beim Erstellen eines Angebots wertvolle Zeit spart. Außerdem entfällt die aufwändige Bestellabwicklung, da sich alles bequem über den Energy3000 Webshop erledigen lässt. Und wenn die Endkunden die realisierten Projekte auf Facebook, LinkedIn & Co. veröffentlichen, gibt’s für die Fachpartner sogar noch positives Marketing oben drauf. Alle Details zum Solarcheck-Angebot hat der jeweilige Energy3000 solar Area Sales Manager parat.

Im Westen viel Neues

Seit Jahresbeginn ist Energy3000 solar mit einem zusätzlichen Lager in Innsbruck vertreten. Dieses ist voll bestückt und bringt den Kunden in Westösterreich, Italien, Deutschland und der Schweiz das komplette Produktportfolio sozusagen vor die Haustür. Daraus ergeben sich bessere und kurzfristigere Verfügbarkeiten sowie attraktivere Lieferkonditionen. Dank der hochmodernen Technik am neuen Lagerstandort sind für die dortigen Lieferungen die gewohnten Mehrwert-Services von Energy3000 verfügbar, außerdem besteht die Möglichkeit zur Warenabholung direkt vor Ort.