Premiere und Schulung der neuen Einbaugeräterange

Liebherr: Digitale Innovationstage 2021

Hausgeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 12.02.2021

In rund 20 Tagen ist es soweit: Anfang März finden an drei Terminen die digitalen Innovationstage von Liebherr statt.

In den letzten Jahren veranstaltete Liebherr im Frühjahr immer seine „Innovationstage“, eine Schulungstour quer durch Österreich, bei der die Neuheiten des Kühlpros präsentiert wurden. Coronabedingt wird diese heuer nicht stattfinden, zumindest nicht „physisch“. Stattdessen hat sich Liebherr ein digitales Schulungskonzept überlegt. Drei Termine im März stehen zur Auswahl. Vorgestellt wird die neue Einbaurange.

Liebherr hat sich bereits frühzeitig entschieden, aufgrund der aktuellen Situation in 2021 ein digitales Schulungskonzept umzusetzen. Es wurde intensiv daran gearbeitet, nicht einfach nur eine Art „e-Learning“ anzubieten, sondern mehr. „Wir haben uns das Ziel gesetzt,

die Neuheiten so gut wie möglich zu unseren Partnern in das Geschäft bzw. nach Hause zu bringen“, erklärt Manuel Eder. „Damit uns das auch gelingt, haben wir ein kleines Studio aufgebaut. Wir glauben dadurch die Neuheiten sehr gut transportieren zu können.

Während der Präsentation besteht natürlich auch die Möglichkeit via Chatfunktion Fragen zu stellen, welche auch umgehend beantwortet werden“, so der Team Leader Regional Communication AT / EE bei Liebherr weiter.

Geräte mit WOW-Effekt

Der Schwerpunkt auf den digitalen Innovationstagen wird auf der neuen Einbaugeräterange von Liebherr liegen. Eder beschreibt: „Nach einer intensiven Entwicklungsphase sind die neuen Liebherr Einbaugeräte ab März verfügbar. Neben dem perfekten Frischeerlebnis sind Individualität und Hochwertigkeit Faktoren, die bei der Wahl des richtigen Kühl- und Gefriergeräts besonders wichtig sind. Liebherr hat die Bedürfnisse seiner Kunden immer im Blick und bietet mit dem neuen Einbausortiment für jeden Küchenstil und jeden Bedarf die passende Lösung. Besonderes Augenmerk haben wir bei der Entwicklung auf Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit gelegt: Die Geräte arbeiten zum Beispiel nicht nur sehr energieeffizient, sondern tragen dazu bei, dass Lebensmittel länger frisch bleiben. Manche tun das sogar mit einem Wow-Effekt. So versorgt die ‚HydroBreeze‘-Funktion Lebensmittel mit einem kalten Frischenebel, der auch optisch attraktiv ist.“

Drei Termine stehen zur Verfügung, um an Liebherrs digitalen Innovationstagen teilzunehmen:

März 21: 10.00 bis 11.30 Uhr März 21: 14.00 bis 15.30 Uhr März 21: 10.00 bis 11.30 Uhr

