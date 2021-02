„Im Winter statischer Aufladung der Haare entgegenwirken“

BaByliss Hydro-Fusion Collection

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 18.02.2021

Mit der neuen BaByliss Hydro-Fusion Collection lässt sich Frizz wirksam in den Griff bekommen – trotz trockner Winterluft oder Heizungsluft, wie der Hersteller erklärt. Zur Hydro-Fusion Collection zählen ein Haartrockner und eine Warmluftbürste. (Fotos: BaByliss)

Viele Frauen kennen das Problem elektrisch aufgeladener oder auch „fliegender“ Haare. Vor allem im Winter, wenn man sich zB einen Wollpullover überstreift, kann das ein wahres „Beauty-Problem“ sein, das BaByliss nun mit seiner neuen Hydro-Fusion Collection bekämpfen möchte.

Zu Berge stehende, fliegende Haare? Grund für diesen „Steckdosen-Effekt“ ist die beim Anziehen, aber auch beim Kämmen entstehende Reibung. „Wer dem vorbeugen möchte, kann vieles probieren – von Feuchttüchern bis hin zu Haarspülungen“, sagt der Beautypro BaByliss, der nun die neue Hydro-Fusion Collection als smarte Alternative vorstellt.

Zur Hydro-Fusion Collection zählen zwei Modelle, mit denen sich Frizz wirksam in den Griff bekommen lässt, wie versprochen wird: Der Hydro-Fusion Hochleistungstrockner mit Plasma-Technologie und die 700 Watt starke rotierende Warmluftbürste. BaByliss erklärt:

„Der Hydro-Fusion Hochleistungstrockner mit Plasma-Technologie und einer Leistung von 2100 Watt verstärkt nicht nur den Glanz des Haars – er sorgt auch dafür, dass die natürliche Feuchtigkeit erhalten bleibt, indem er zur Versiegelung der Haarstruktur während des Trocknens beiträgt. Hierfür verteilt der Föhn eine optimale Balance aus negativ und positiv geladenen Ionen dank seiner zwei Ports gleichmäßig über den Kopf. Das Ergebnis: Mehr Feuchtigkeit bleibt in der Haarstruktur gespeichert, was das Haar gesund und seidig glänzend aussehen lässt. So sagen 86% aller Teilnehmer einer Studie, dass ihr Haar nach zwei Wochen Anwendung optisch weniger Frizz hat und sich seidiger anfühlt.“

UVP: 69,90 Euro

Über die Warmluftbürste sagt BaByliss: „Die 700 Watt starke rotierende Warmluftbürste mit 50 mm Rundbürstenaufsatz und modernster Ionen-Technologie sorgt für leistungsstarkes, schnelles Trocknen und Styling mit sichtbar mehr Geschmeidigkeit und Glanz. Auch hier bleibt das Haar durch die Freisetzung einer Mischung aus negativen und positiven Ionen, die zu einem seidigen Finish beitragen, unwiderstehlich weich und glänzend: So geht Haare trocknen und stylen auf Premium-Niveau.“

UVP: 69,90 Euro