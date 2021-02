Radio und Tuner empfangen und senden

Hama Digitalradio und Tuner mit RX/TX-Technologie

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 23.02.2021

Durch die RX/TX-Technologie können das neue Digitalradio und der neue Tuner von Hama per Bluetooth senden und empfangen.

Hama hat ein Digitalradio und einen HiFi-Tuner mit RX/TX-Bluetooth ausgestattet. Damit können beide Endgeräte Audiosignale nicht nur empfangen, sondern auch versenden.

RX/TX ist auf den ersten Blick nur ein Kürzel in den technischen Spezifikation des Digitalradios DIR 3510 SCBTX und des HiFi-Tuners DIT 2105 SBTX aus dem Hause Hama. In der Praxis wird man diese Bluetooth-Technologie aber schnell zu schätzen wissen. Es bedeutet nämlich, dass Audiosignale nicht nur empfangen, sondern eben auch versendet werden können. Zum einen wird Musik via Bluetooth-Receiver (RX) vom Smartphone, Tablet oder Computer auf das Digitalradio oder den Tuner gestreamt, andererseits kann sie von dort über einen Bluetooth-Transmitter (TX) aber auch an andere Bluetooth-Endgeräte weitergeschickt werden. Per Kopfhörer oder Lautsprecherbox ist man also räumlich ungebunden und kann beispielsweise auch in zwei Zimmern gleichzeitig dieselbe Musik hören.

Das Digitalradio DIR 3510 SCBTX (UVP 369 Euro) und der HiFi-Tuner DIT 2105 SBTX (UVP 249 Euro) sind die ersten beiden Audiogeräte, die Hama mit dieser Bluetooth-Technologie ausstattet. Bei beiden wurden zudem Amazon Music und Spotify Connect direkt in der Software integriert. Sie bieten Empfang für FM und DAB/DAB+, sind über LAN und WLAN fürs Internet gerüstet und haben einen Eingang für USB-Sticks. Das Radio ist mit zwei Stereolautsprechern ausgestattet und spielt darüber hinaus auch CDs aus der guten alten Sammlung ab. Der Tuner lässt sich mit seinen 43 Zentimetern Breite gut in die bereits vorhandene HiFi-Anlage integrieren und rüstet diese digital auf.