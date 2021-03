Editor's Choice Wechsel

MediaMarktSaturn: Ferran Reverter wechselt zu FC Barcelona

08.03.2021

Bewegung am Transfermarkt. MediaMarktSaturn-Chef Ferran Reverter verlässt das Unternehmen, um in seiner Heimatstadt Barcelona CEO des FC Barcelonazu werden. Das wurde gestern Abend von Muttergesellschaft Ceconomy bestätigt.

Ursprünglich wollte der 48-jährige Spanier seinen Vertrag mit Oktober auslaufen lassen. Jetzt wird er mit Zustimmung des Vorstandes und Aufsichtsrates von Ceconomy MediaMarktSaturn bereits am 30. Juni verlassen. Ferran Reverter Planet kam 2002 zu MediaMarktSaturn. Er hatte zahlreiche Führungspositionen in verschiedenen Bereichen der Gruppe inne. Im Jahr 2011 übernahm er als COO von MediaMarkt Iberia die Verantwortung für das gesamte Geschäft in Spanien und wurde zwei Jahre später zum CEO Iberia befördert. Im Jahr 2015 wurde er zusätzlich COO von MSH, wo er im Oktober 2018 zum CEO ernannt wurde.

„Der Aufsichtsrat dankt Ferran Reverter Planet sehr herzlich für seine großen Leistungen und seinen leidenschaftlichen Einsatz für MediaMarktSaturn in fast zwanzig Jahren. In den letzten zweieinhalb Jahren hat er einen außerordentlichen Job als CEO von MediaMarktSaturn unter schweren Bedingungen geleistet“, erklärte dazu Thomas Dannenfeldt, Aufsichtsratsvorsitzender von Ceconomy in der offiziellen Aussendung des Unternehmens. „Er hinterlässt ein gut aufgestelltes und resilientes Unternehmen mit vielen Wachstumschancen. Wir wünschen ihm für seine neuen Aufgaben in seiner Heimatstadt Barcelona alles Gute.“

Für den Aufsichtsrat von Ceconomy stellt der Abgang von Reverter auch eine Chance dar. Denn die Holding will schon länger die Elektrohandelskette vollständig integrieren. Eine einheitliche Management-Struktur soll im Anschluss an das Closing der Convergenta-Transaktion verwirklicht werden. Zudem endet mit Oktober auch der Vertrag von Interimschef Bernhard Düttmann, womit Ceconomy diesen Schritt mit einer neuen Spitze angehen könnte.