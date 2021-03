Lehrlings-Webinar Neues Energielabel

Preis des Bundesgremiums geht an Elena Erhart

Elena Erhart hat beim Lehrlings-Webinar zum neuen Energielabel das abschließende Quiz am schnellsten gelöst. Als ersten Preis hat sie nun ein Paar hochwertiger Bluetooth-Kopfhörer erhalten. (© Landesgremium Tirol des Elektro- und Einrichtungsfachhandels)

Am 25. Jänner hat das Bundesgremium gemeinsam mit der Österreichischen Energieagentur ein Lehrlings-Webinar zum neuen Energielabel abgehalten. Höhepunkt der speziell auf die jugendliche Zielgruppe zugeschnittenen Veranstaltung war das abschließende Quiz. Der Preis, ein Paar hochwertiger Bluetooth-Kopfhörer, ging nach Tirol an Elena Erhart, Lehrling bei MediaMarkt in Kaufhaus Tyrol/Innsbruck.

Unter den beinahe 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Webinars hat Erhart die Fragen zum neuen Energielabel am schnellsten beantwortet. Um das Engagement der Lehrlinge und der Gewinnerin zu unterstreichen, wurde nun der Preis vom Obmann des Landesgremiums Tirol, Christian Mühlthaler, und dem Tiroler Lehrlingsbeauftragten, Stefan Schlager, persönlich an die Gewinnerin übergeben – selbstverständlich coronagerecht im Außenbereich des Lehrbetriebes – in Anwesenheit des Markt-Geschäftsführers Erwin Putz.

Der Preis wurde vom Bundesgremium zur Verfügung gestellt. Gratulationen kommen auch von Bundesgremialobmann Robert Pfarrwaller sowie der Vorsitzenden des Fachausschusses für Lehrlingsausbildung und Weiterbildung Christine Kühr.

