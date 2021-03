Das gewisse Etwas für die Küche

Dark Inox: Neuer elektrabregenz Side-by-Side in Trendfarbe

Hausgeräte Bilder | 0 | | Dominik Schebach | 22.03.2021 |

Ein Eyecatcher in der Küche: Der neue elektrabregenz Side-by-Side SBSQ4470 DX in Dark Inox. Dieser sieht nicht nur gut aus, sondern bietet auch sonst einiges. (© elektrabregenz)

Die Küchentrendfarben sind auch dieses Jahr wieder auf der dunklen Seite der Farbpalette zu finden. Wenn nicht die gesamte Küche in Schwarz oder Anthrazit gehalten ist, so müssen es zumindest dunkle Farbakzente für spannende Kontraste sein. Mit seinem Side-by-Side SBSQ4470 DX in dunklem Edelstahl stellt elektrabregenz in dieser Hinsicht einen absoluten Eyecatcher in die Küche. Dabei besticht er nicht nur durch sein edles Äußeres, sondern bietet auch neueste Technikstandards beim Kühlen und hat auch sonst noch einiges zu bieten.

„Offene Wohnküchen in Wohnungen und Einfamilienhäusern liegt bereits länger im Trend, die letzten Monate haben das jedoch noch weiter verstärkt. In einer offenen Küche wird es wichtiger, dass die Küchengeräte nicht nur absolut einwandfrei funktionieren, sondern auch wirklich gut aussehen. Mit dem SBSQ 4470 DX bringen wir einen eleganten Side by Side in Dark Inox auf den Markt, der einfach jede Küche zum Strahlen bringt“, so Philipp Breitenecker, Head of Marketing bei elektrabregenz.

Side by Sides überzeugen aber nicht nur durch ihr Aussehen, sondern durch ihren großen Innenraum, in dem sich die Lebensmittel besonders komfortabel und systematisch lagern lassen. Der viertürige SBSQ 4470 DX sieht nicht nur gut aus, sondern auch sein Innenleben kann sich sehen lassen. Insgesamt passen 367 Liter in den Kühl- und 196 Liter in den Gefrierteil – wenn beide unteren Hälften als Gefrierteil genutzt werden. Denn eine davon ist eine total flexible Multizone. Diese kann man benutzen, wie man sie gerade benötigt: Entweder als Kühlschrank oder als Gefrierfach. Und das ganz einfach durch einen Tastendruck. Denn sie verfügt über eine flexible Temperatureinstellung von –24° C bis +10° C und kann ganz nach Bedarf angepasst werden. Und damit man im vollen Kühlschrank nicht die tollen Lebensmittel, die sich in seinem Inneren verstecken, vergisst, dafür sorgt die LED-Beleuchtung. Durch Direktwasseranschluss bietet der SBSQ 4470 DX schließlich einen automatischen Eiswürfelerzeuger.

SuperFresh und Blaue Zone

Die SuperFresh Zone im Kühlteil ist optimal für die Lagerung von Milchprodukten, Fleisch und Fisch. In dieser Zone behalten diese Frische und Aroma doppelt so lange wie in herkömmlichen Kühlschränken. Für Gemüse und Obst gibt es die Blaue Zone, die speziell mit blauem Licht illuminiert ist. Dadurch wird die natürliche Photosynthese fortgesetzt – Vitamingehalt, Saftigkeit und Frische bleiben bei Obst und Gemüse so länger erhalten. Und der SBSQ 4470 DX kann ganz schnell abkühlen. Durch die Auswahl der Schnellkühlfunktion kühlt der Kühlteil für ca. zwei Stunden auf die niedrigste Temperatur ab. Und wenn es auf einen Schlag viele frische Lebensmittel im Gefrierteil gibt, so lässt sich die Schnellgefrierfunktion ganz leicht aktivieren und ermöglicht schnellstmögliches Gefrieren.

Die NoFrost-Technologie von elektrabregenz ist ein innovatives Umluftkühlsystem, das eine dauerhaft kühle und trockene Aufbewahrungsumgebung schafft und Eis sowie Bakterien beseitigt. Daher ist kein Abtauen mehr notwendig. Der SBSQ 4470 DX hat Hygiene+, ein Photo-Katalysator-Karbonfilter, der in Verbindung mit dem Umluftkühlsystem NoFrost funktioniert. So ist für optimale Hygiene im Side by Side gesorgt, die vor Bakterien und unangenehmen Gerüchen schützen soll. Der SBSQ 4470 DX verfügt über zudem hygAIR, eine elektrabregenz Ionisationstechnologie. Die Ionen beseitigen Bakterien und Gerüche, die in der Luft entstehen, über den Abtauprozess. Lebensmittel bleiben so länger frisch.

Der elektrabregenz Side by Side SBSQ 4470 DX ist für einen UVP von 1.999 Euro ab Mai 2021 im Handel erhältlich.