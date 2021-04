Beurer sucht â€žPoint of Emotion HÃ¤ndler 2021â€œ

Wer hat die emotionalste, kreativste oder witzigste Beurer Ladengestaltung?

Beurer sucht „Point of Emotion Händler 2021“

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 08.04.2021

Beurer sucht den „Point of Emotion Händler 2021“

Die aktuelle Corona-Pandemie ist für viele Menschen auch beruflich eine enorme Herausforderung. „Vor allem für den stationären Fachhandel ist es in Zeiten von geschlossenen Läden schwer, die Kernstärken wie Beratungs- und Sortimentskompetenz auszuspielen“, sagt der Gesundheitsspezialist Beurer, der Händler nun mit einem Wettbewerb zur Wahl des „Point of Emotion Händler 2021“ dazu motivieren will durchzuhalten.

Für den Titel „Beurer Point of Emotion Händler 2021“ werden Händler gesucht, die Beurer Produkte besonders ansprechend am Point of Sale inszenieren, in eine originelle Botschaft verpacken und optimistisch in die Zukunft blicken.

„Der stationäre Handel ist zentraler Bestandteil unseres Unternehmenserfolgs. Vor allem mit einer attraktiven Produktpräsentation und der kompetenten Beratung bietet der Verkauf im Ladengeschäft einen deutlichen Mehrwert für die Kunden. Diesem Engagement und der langjährigen, vertrauensvollen Zusammenarbeit tragen wir mit unseren umfangreichen Investitionen in hochwertige POS-Konzepte seit langem Rechnung und motivieren mit der Wahl zu Beurers ‚Point of Emotion Händler 2021‘ zu weiterem Einsatz. Mit dieser besonderen Aktion animieren wir unsere Fachhandelspartner gerade in der jetzigen Zeit in ihre Kernkompetenz zu investieren“, sagt Markus Bisping, Verkaufsleiter Fachhandel bei Beurer.

So sei es heute wichtiger denn je, dem Endkunden ein Einkaufserlebnis zu vermitteln und sich dadurch von rein digitalen Strukturen abzuheben, ist Bisping überzeugt. „Neben einer optimalen und emotionalen Präsentation der Produkte, ist es dem Fachhändler somit auch möglich, neue und attraktive Sortimente und Leistungen wie Beratung und After-Sales erfolgreicher zu verkaufen. Mit insgesamt über 500 Produkten aus den Bereichen Gesundheit, Wohlbefinden und Beauty bietet Beurer eine breite Basis für Sonderplatzierungen, Themeninseln oder innovative Werbemaßnahmen.“

Interessierte Fachhändler (aus Österreich und Deutschland) können Bilder ihrer emotionalsten, kreativsten oder witzigsten Beurer Ladengestaltungen bis 30.06.2021 auf folgender Website einreichen: www.beurer.com/pos-gewinnspiel. „Nahezu alles ist erlaubt, was die Präsentation der BeurerProdukte verbessert und den Erfolg des stationären Handels fördert“, so Bisping.

Zu gewinnen gibt es für den 1. Platz einen Massagesessel MC 3800 (UVP: 1734,99 €), für den 2. Platz eine Shiatsu-Sitzauflage MG 315 (UVP: 369,99 €) und für den 3. Platz die Massage Gun MG 180 (UVP: 199,99 €). Unter allen Teilnehmern werden zudem jeweils 3 x 12 Insektenstichheiler BR 60 (UVP: 29,99 €) verlost, womit Beurer mit einem Augenzwinkern auch auf dieses „bestechende Produkt“ für den Sommer aufmerksam machen möchte.

Das Beurer Team freut sich auf Ihre Ideen und Einsendungen!