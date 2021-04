Vier Red Dot Awards fÃ¼r Philips TV & Sound

Fokus auf vollendetes europäisches Design

Vier Red Dot Awards für Philips TV & Sound

Multimedia | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 13.04.2021

Ein Red Dot Award 2021 für hervorragendes Design ging an den Premium-High-End-Fernseher Philips OLED806.

TP Vision setzt bei seinen Philips TV- und Audio-Produkten auf „vollendetes europäisches Design“. Dieses sei von zentraler Bedeutung und ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftsphilosophie, sagt TP Vision. Vier Modelle wurden für ihr Produktdesign nun mit dem prestigeträchtigen Red Dot Award ausgezeichnet.

Seit mehr als 60 Jahren zeichnen die Red Dot Awards die besten Produktdesigns in Bezug auf Funktionalität, Qualität, Ergonomie und Innovation sowie seit jüngster Zeit auch hinsichtlich Langlebigkeit und Umweltverträglichkeit aus. All diese Faktoren machen den Preis zu einer der begehrtesten internationalen Auszeichnungen für herausragendes Design. 2021 wurden mehr als 5.500 Produkte eingereicht, von großen und kleinen Unternehmen aus der ganzen Welt. Die Produkte werden von einer unabhängigen Jury aus 50 internationalen Fachleuten in mehrtägigen Sitzungen anhand von neun Attributen bewertet.

Rod White, Chief Design Officer von TP Vision, sagt dazu: „Wieder einmal fühle ich mich sehr geehrt, dass unser Fokus mit einem engagierten, in Europa ansässigen Designteam und unser Ansatz, eine eigene Designsprache zu entwickeln, erneut die höchste Anerkennung von dieser professionellen Designgemeinschaft erhalten hat. Wir betrachten die Attraktivität eines Produkts für den Verbraucher aus einer längerfristigen Perspektive und sind der Meinung, dass die Relevanz während der gesamten Produktlebensdauer konstant bleiben sollte. Der Gewinn des Red Dot Awards ist die ultimative Auszeichnung für unseren Ansatz.“

Die vier Gewinner

Gleich vier Philips TV & Sound-Produkte zählen zu den Red Dot-Award-Gewinnern 2021:

Der Premium-High-End-Fernseher Philips OLED806. Die Philips Performance TV-Serie Philips 8506 LED. Der Philips Fidelio T1 True Wireless Kopfhörer und der Philips T8506 ANC TWS-Kopfhörer. (Weitere Produkte der Marke Philips, die mit einem Red Dot Product Design Award ausgezeichnet wurden, sind die Monitore 16B1U3300, 24B1D5300 und 34E1N7900.)

OLED806 – OLED TV

Für 2021 soll dieses zentrale OLED-TV Modell sowohl Spitzenleistung als auch ein hervorragendes Erlebnis versprechen. TP Vision erklärt: „Die verbesserte Bildqualität wird durch die einzigartige, vierseitige Ambilight-Technologie von Philips unterstützt, die für das besondere Fernseherlebnis sorgt. Auf Wunsch kann die untere Lichtleiste des Ambilights deaktiviert werden, wenn der Fernseher auf einem Möbelstück steht, das das Licht ungewünscht reflektiert. Um individuellen Anforderungen an das Interieur gerecht zu werden, bieten die Füße des OLED806 die persönliche Wahl zwischen einem hellen und einem dunklen Aluminiumfinish. Ein Standfuß ist dezent mit dem Philips Schriftzug versehen. Die Fernbedienung verfügt über ein flaches Tastendesign in Silber, das mit schwarzem Muirhead-Leder aus Schottland umhüllt ist. In der Hand vermittelt die Fernbedienung damit ein außergewöhnlich angenehmes Gefühl und macht Qualität spürbar.“

Performance Serie 8506 LED-TV

TP Vision sagt: „Die Performance Serie, die sich bei Kunden bereits in den Vorjahren als Favorit etabliert hat, macht 2021 einen weiteren großen Schritt nach vorne in Punkto Design.“ TP Vision bringt in diesem Jahr ein dreiseitig randloses Display, das elegant durch das Ambilight ergänzt wird. Der Philips Schriftzug sitzt asymmetrisch auf dem unteren Rahmen aus gebürstetem Metall. Der neu entwickelte Standfuß aus Aluminium verfügt über einen eleganten Hals, der zur Stellfläche hin abgewinkelt ist und so den Fernseher für den Betrachter filigran und leicht erscheinen lässt.

Fidelio T1 True Wireless Kopfhörer

Die neuen kabellosen Philips Fidelio True Wireless Kopfhörer seien der Inbegriff für erstklassige Klangqualität und Benutzerfreundlichkeit, wie TP Vision schwärmt: „Sowohl die Haptik als auch das Design zeugen von höchster Qualität. Das Gehäuse ist mit hochwertigem, schottischem Muirhead-Leder mit fein eingraviertem Philips Logo versehen. Der einfache geometrische Designansatz findet sich in dem intuitiven Gestaltungskonzept der Earbuds wieder. Der feine äußere Rahmen zeigt das Markenzeichen, während die gebürsteten Details aus Metall die Finesse des Produkts hervorheben.“

T8506 True Wireless Kopfhörer

Auch der T8506 wurde nach den europäischen Designprinzipien von TP Vision entwickelt. „Das konzentrische Design folgt dem Bedürfnis nach Ausgewogenheit der Proportionen und bringt auch den eigentlichen Zweck des Produkts zum Ausdruck. Der äußere kreisförmige Rahmen sorgt für eine intuitive Verwendung des Produkts, während die Oberfläche einen subtilen Farbunterschied aufweist, der dem diskreten, asymmetrischen Philips Schriftzug Raum und Fokus gibt. Diese Farben werden auch bei der Ladeschale aufgegriffen und durch ein kontrastvolles Detail aus gebürstetem Metall auf der Innenseite ergänzt“, schildert der Hersteller.