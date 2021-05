LV 50 Fresh Breeze und LV 200: Für drinnen und unterwegs

Beurer bringt eine frische Brise

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 03.05.2021

Beurer präsentiert zwei neue Ventilator-Modelle für zu Hause, im Büro und unterwegs.

Beurer beschäftigt sich schon seit Jahren mit den Themen saubere Luft und gesundes Raumklima und bietet in diesem Zusammenhang diverse Luftreiniger, -befeuchter und -wäscher sowie Hygrometer und Aroma-Diffuser an. Ab sofort ergänzen zwei neue Geräte das Sortiment: der Tischventilator LV 50 Fresh Breeze und der Turmventilator LV 200.

Tischventilator LV 50

Beurer beschreibt seinen Tischventilator/-kühler LV 50 Fresh Breeze als den perfekten Begleiter im Büro, im Homeoffice oder zu Hause beim Homeschooling der Kinder. „Der handliche, formschöne Tischventilator erzeugt Luftkühlung und -befeuchtung durch eine Kombination aus Verdunstungsprinzip und Ventilation. Mit der kompakten Größe und dem praktischen Tragegriff ist er ideal für den Einsatz an verschiedenen Orten und auf Reisen.“

Der LV 50 kühlt bis zu vier Stunden, besitzt drei Leistungsstufen und wird per Sensortasten bedient. Für den kühlenden Effekt bzw. die Luftbefeuchtung kann die beigefügte Flasche am Produkt angebracht werden. Ohne Wasserflasche ist der LV 50 auch rein als Ventilator nutzbar. Beurer erklärt: „Filter und Flasche sind austauschbar, wodurch das Gerät besonders hygienisch ist.“

Der Hersteller erklärt das Verdunstungsprinzip wie folgt: „Der Luftventilator saugt die trockene Warmluft des Raumes an, welche auf den mit Wasser vollgesaugten Verdunstungsfilter trifft. Durch den Kontakt zwischen Luftstrom und feuchter Filteroberfläche verdunstet das Wasser. Die Raumluft nimmt die Feuchtigkeit auf. Dabei wird ihr die Wärmeenergie entzogen, die für die Verdunstung notwendig ist. Die fühlbare Temperatur der Raumluft sinkt.“

Maße (LxBxH): 14,0 x 14,0 x 11,7 cm

Gewicht: ca. 460 g (inkl. Micro-USB-Kabel)

Prinzip: Luftkühlung und -befeuchtung durch Verdunstungsprinzip und Ventilation

UVP: 46,99 Euro

Turmventilator LV 200

Der neue Turmventilator LV 200 soll einen erfrischenden Luftstrom in den eigenen vier Wänden ermöglichen. Die Kühlung erfolgt durch Luftverwirbelung. „Mit einer Höhe von 92 cm und einem Oszillationswinkel von ca. 50 Grad und drei Leistungsstufen verteilt der Turmventilator den frischen Luftstrom optimal im Raum. Das Gerät besitzt außerdem drei unterschiedliche Modi: Im Basic-Modus wird ein kontinuierlicher Luftstrom erzeugt. Im Nature-Modus werden Winde aus der Natur simuliert und im Sleep-Modus wechselt der Luftstrom in langen Abständen zwischen niedriger und hoher Stufe bei ausgeschaltetem Display. Die Temperaturanzeige und die Timerfunktion (1-15 h) sind weitere nützliche Features. Der LV 200 lässt sich direkt am Gerät oder bequem über die mitgelieferte Fernbedienung steuern. Dank des extralangen Kabels (2,5 m) und der praktischen Tragemulde kann der Turmventilator überall in der Wohnung aufgestellt werden“, erläutert Beurer.

Maße (LxBxH): 14,0 x 14,0 x 92,0 cm

Lamellenhöhe: 46 cm

Gewicht: ca. 3,3 kg

Prinzip: Erfrischender Luftstrom durch Ventilation

UVP: 94,49 Euro