„Hochwertige Luftreinigung mit leistungsstarken Features“

ECARF-Zertifikat für Gorenje Luftreiniger

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 12.05.2021

Der Gorenje AP500 Sense Air Luftreiniger wurde mit dem ECARF-Zertifikat für außergewöhnliche Performance ausgezeichnet.

Von Gorenje gibt es den neuen AP500 SENSE AIR Luftreiniger mit eingebautem Ionisator. Dieser wurde nun vom European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF) ausgezeichnet.

Der Gorenje AP500 SENSE AIR Luftreiniger mit eingebautem Ionisator „garantiert hochwertige Luftreinigung mit leistungsstarken Features wie seinen fortschrittlichen Ionisator und Aktivkohle-Filter“, wie der Hersteller beschreibt. „Die außergewöhnliche Performance und hochwertige Ausstattung des Gerätes wurden nun auch international anerkannt. Im Rahmen des internationalen Produktscreenings der ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation) hat der AP 500 Sense Air Luftreiniger alle Kriterien erfüllt und wurde mit dem ECARF-Zertifikat für außergewöhnliche Performance ausgezeichnet.“

ECARF spezialisiert sich auf die intensive Prüfung von Produkten und Dienstleistungen für Allergiker und Asthmatiker. In einem unabhängigen Beratungsgremium hat ein Team aus 15 internationalen Forschern ein differenziertes Leistungsportfolio entwickelt, anhand dessen die Bewertung diverser Produkt- und Dienstleistungsgruppen wie Cremen, Staubsaugern, Luftreinigern oder Hotels durchgeführt wurde. Um in den Bewertungs-prozess aufgenommen zu werden, müssen streng definierte Auswahlkriterien erfüllt werden, die an internationalen Gesundheitsstandards geprüft wurden. „Der Konkurrenzkampf ist groß, denn vor allem die Gesundheitsbranche benötigt verlässliche Produkte mit zertifizierter Leistungsstärke“, sagt Gorenje. Um so mehr freut sisch der Hausgerätehersteller mit dem AP500 Sense Air Luftreiniger als Gewinner des ECARF-Zertifikats hervorgegangen zu sein. „Das neueste Modell garantiert Ihnen einfache, sichere und vielseitig einsetzbare Luftreinigung. Ob in Ihrem Zuhause, im Büro oder an äußerst frequentierten Orten: Der leicht bedienbare AP500 Sense Air Luftreiniger sorgt für effektive Performance und operiert dabei auch noch auf einem äußerst niedrigen Geräuschlevel von nur 25 dB.“

Gorenje erklärt die Besonderheit an dem Luftreiniger: „Er verbessert nicht nur die Luftqualität in Räumen mit mehreren Personen, sondern entfernt nachweislich auch schädliche Luftpartikel und reduziert das Allergierisiko. Frische und saubere Luft sorgt außerdem für Produktivitätssteigerung. Die Freisetzung von negativ geladenen Ionen erhöht zusätzlich Ihr Energieniveau, verbessert die Konzentration und führt so zu einem angenehmeren Arbeitsklima. Der Gorenje AP500 Sense Air Luftreiniger sorgt also nicht nur für ein gesundes Zuhause, sondern auch für maximale Produktivität am Arbeitsplatz.“