TP Vision: „Zeig Deine Farben“

Zur diesjährigen EM gibt es Fußball mit Ambilight. Das Besondere daran ist: Die Philips Ambilight Fernseher beleuchten die rückwärtige Wand in den Farben der Landesflagge des eigenen Teams. (Bild: TP Vision)

Anlässlich der bevorstehenden Fußball-EM startet TP Vision die Aktion „Zeig Deine Farben“. Dabei werden den Fachhandelspartnern einige, wie TP Vision sagt, „besonders interessante Philips Ambilight TV-Modelle zu sehr attraktiven Konditionen“ zur Verfügung gestellt.

Der österreichische Vertriebsleiter Dietmar Rapp erklärt: „Im Herbst 2020 hat TP Vision gemeinsam mit den Zentralen sehr attraktive Ambilight TV-Aktionen definiert, die nun allen angeschlossenen Händlern exklusiv zur Verfügung stehen. Durch die vorausschauende Planung unserer Handelspartner, konnten wir bereits 80% der EM Aktionsgeräte in den Zollgrößen 50“, 55“, 65“ und 75“ an das jeweilige Zentrallager übergeben. Ein letzter Schwung wird uns Mitte Mai erreichen. Wir freuen uns sehr über das wiedergewonnene Vertrauen, die hohe Akzeptanz der Ambilight Produktpalette und den unerwartet hohen Auftragseingang!“

Teilnehmende Fachhändler können ihren Kunden zur EM also Fußball mit Ambilight anbieten. Das Besondere daran ist: Die Philips Ambilight Fernseher beleuchten die rückwärtige Wand in den Farben der Landesflagge des eigenen Teams. (Bei Philips TVs genüge dafür die entsprechende Einstellung im Menü, wie TP Vision einräumt) Das soll beim Spiel für einen zusätzlichen emotionalen Kick sorgen. Als kleines Extra stellt TP Vision Basecaps mit österreichischer Landesflagge zur Verfügung. Per Klettverschluss können auch andere Landes-Flaggen befestigt werden.

TP Vision liegt viel daran, dass interessierte Endkunden eine qualifizierte Fachhandels-Beratung erhalten. „Deshalb erfolgt die gesamte Kommunikation der Philips EM Aktivitäten im Rahmen und unter der CI des Händlers“, ergänzt Dietmar Rapp.