32 GB um 17 Euro – im ersten Monat gratis

Loyalität belohnen: exklusives Tarifangebot für MagentaEINS-Kunden

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 25.05.2021

Magenta startet eine neue Kampagne, um den Endkunden die Vorteile seines Loyalität-Programms MagentaEINS näher zu bringen.

In der MagentaEINS-Welt will der Betreiber seine loyalen Kunden belohnen, wenn Mobilfunk und Internet in einem Haushalt bezogen werden. Magenta launcht deswegen heute ein besonderes MagentaEINS-Angebot: Im Tarif „Mobile Sim Only M“ mit 32 GB Datenvolumen um 17 Euro (statt mit 16 GB um 22 Euro) ist das erste Monat gratis. Eine Mindestvertragsdauer gibt es nicht, Telefonie und SMS sind standardmäßig unlimitiert inkludiert. Der Aktionszeitraum endet am 30. Juni 2021.

Das zeitlich begrenzte Angebot richtet sich an Kunden mit Magenta Breitbandinternet, die noch keinen Magenta Smartphone-Tarif haben. Bestehende MagentaEINS-Kunden, das heißt, die bereits Mobilfunk und Internet von Magenta nutzen, können das Angebot als Zusatzanmeldung in Anspruch nehmen. Zudem belohnt Magenta die Loyalität, Mobilfunk und Internet aus einer Hand beim Anbieter zu beziehen, mit exklusiven Vorteilen und Rabatten. Die MagentaEINS-Vorteile sind der EINSERBONUS: Doppelte Datenmengen für alle Magenta Mobilfunktarife in einem Haushalt, eine bis zu 10 Euro reduzierte Grundgebühr für Internet oder Mobilfunk und Rabatte auf Zusatzprodukte wie Mesh WLAN, Deezer Musikstreaming, Handyversicherung und viele mehr.

MagentaEINS Werbekampagne gestartet

Um mehr Kunden die Vorteile von MagentaEINS näher zu bringen, startet Magenta am 25. Mai eine neue 360-Grad-Werbekampagne. In Anlehnung an den bekannten Song „Ice Ice Baby“ lautet die musikalische und inhaltliche Botschaft im TV-Spot „EINS, EINS, Baby“, denn „wer mit MagentaEINS kombiniert, profitiert garantiert“. Im Mittelpunkt steht die doppelte Datenmenge. Die reduzierte Grundgebühr und die Tatsache, dass Kunden mit MagentaEINS profitieren ist „#UmMagentaBesser“.