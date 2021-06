50.000 Euro Preisgeld für vier nachhaltige Preisträger

Social Start-up Clara gewinnt die Magenta TUN 2021

Dominik Schebach | 15.06.2021 | 0 |

Gründerinnen Nicole Traxler und Christine Fichtinger nahmen den Preis für die App Clara entgegeben.

Zum neunten Mal wurden dieses Jahr die Preisträger des Magenta TUN Bewerbs gekürt. Mit dem Bewerb unterstützt der Betreiber digitale innovative Ideen für nachhaltigen Lebensstil und zur Lösung des Klimaproblems. Der Hauptpreis ging dieses Jahr an das Projekt „Clara“, eine Kommunikationsplattform, die pflegende Angehörige mit professionellen Beratern verbindet.

Insgesamt wurden von der unabhängigen Jury unter dem Vorsitz des früheren EU-Kommissars Franz Fischlers an die vier Preisträger 50.000 Euro Preisgeld vergeben. Die Projekte Herobox, Inoqo und Yep-Challenge teilten sich dabei den zweiten Platz. Der Magenta TUN ist einer der bedeutendsten Nachhaltigkeitspreise Österreichs. Die TUN-Preisverleihung fand am 11. Juni 2021, im Rahmen des 4GameChangers Festival in Wien statt. Die nächste Ausschreibung des Magenta Technologie- und Nachhaltigkeitsfonds für das Jahr 2022 startet bereits im Herbst.

„Nachhaltigkeit hat viele Aspekte. Der wichtigste für Magenta Telekom ist es, Produkte von dauerhaftem Wert und Nutzen für Österreich herzustellen. Mit unserem Kabel- und Mobilfunknetz sind wir Rückgrat der digitalen Infrastruktur des Landes, die uns im privaten Leben sowie beruflich verbindet. Unsere Netze sind somit die Basis für Technologien und Digitalisierungslösungen, die viele neue Chancen zu einem nachhaltigen Lebensstil unter anderem im Gesundheitssektor und auch Antworten auf das Klimaproblem bieten können. Der Magenta TUN ist deshalb ein wesentlicher Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Wir wollen Impulse geben, damit Digitalisierung einen Beitrag zur Lösung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen leistet“, begründete Andreas Bierwirth, CEO Magenta Telekom und TUN-Jurymitglied, das Engagement für den Magenta TUN.

Gewinnerprojekt Clara erhält 20.000 Euro

Den ersten Platz dieses Jahr holt sich die App Clara, die als Social Start-up, einen sehr wichtigen zukunftsträchtigen Sektor unterstützt: den Pflegebereich. Clara stellt Menschen, die sich um pflegebedürftige Familienmitglieder oder andere nahestehende Personen kümmern, professionelle Hilfe zur Seite. In virtuellen Beratungsräumen entsteht direkter, persönlicher Kontakt sowie Austausch über Chat, Telefonie, Sprach- und Bildnachrichten. Dabei geht es um aktuelle Fragestellungen, genauso wie um langfristige Begleitung. Die Beraterinnen und Berater kommen aus der Pflege, Sozialarbeit oder Psychologie und unterstützen beim Waschen, organisieren Arztbesuche, helfen beim Essen oder sind einfach da und hören zu.

„Wir freuen uns riesig über die Auszeichnung mit dem TUN Preis 2021! Das ermöglicht uns, die ersten Beratungen über die Clara App durchzuführen, und hilft uns auf den ersten Schritten zum Proof of Concept. Mit der Hilfe des Magenta TUN können wir so auch Aufmerksamkeit auf all jene richten, die sich um eine nahstehende Person kümmern oder sie pflegen. Dies wird heute noch immer als Selbstverständlichkeit gesehen. Es mangelt oft an Wertschätzung und Sichtbarkeit dafür. Dem konnten wir durch diesen Sieg wieder ein Stück entgegenwirken und ein starkes Zeichen setzen“, freut sich Nicole Traxler, Co-Founderin von Clara. Mit dem Preisgeld des TUN wird demnach die nächste Testphase ermöglicht, die im Herbst 2021 starten soll. Im Frühjahr 2022 soll die Clara App österreichweit zur Verfügung stehen.

Herobox, Inoqo und YEP teilen sich Platz 2 mit jeweils 10.000 Euro

HeroBox ist eine nachhaltige Verpackungslösung für Take-away-Lösungen in Form von Mehrwegboxen. Diese zirkulieren innerhalb des Netzwerks von HeroBox aktuell über 20 Partnerrestaurants in Wien. Einfach die HeroBox App downloaden, Take-away in der HeroBox genießen und anschließend die HeroBox zu einem beliebigen Partnerrestaurant zurückbringen.

Inoqo ist eine Lifestyle-App, die Nutzer dabei unterstützt, besser informierte, bewusste Einkaufsentscheidungen zu treffen. Dazu liefert sie den Verbrauchern wissenschaftlich fundierte Daten über die Auswirkungen von Lebensmittelprodukten auf die Umwelt, die Gesellschaft und die biologische Vielfalt zur Verfügung stellen. Auf diese Weise kann jeder aktiv zu einem nachhaltigen Produktions-Konsum-Kreislauf beitragen.

YEP (Youth Empowerment & Participation) ist ein Social Start-up und eine unabhängige Organisation, die Jugendlichen die Mitbestimmung und Mitgestaltung ihres Alltags in Form eines gesellschaftlichen Diskurses ermöglicht. YEP ist Partner für Unternehmen und Institutionen in allen Fragen um die Generation Y&Z und rund um das Thema inklusive, innovative Partizipation.