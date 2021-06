Bis zu 50% der Kosten – maximal 200 Euro

Umweltministerin Gewessler kündigt Reparaturbonus für 2022 an

Hintergrund | 0 | | Wolfgang Schalko | 21.06.2021

Die Abgeordneten des Nationalrats sprachen sich vergangene Woche einstimmig für eine Förderung von Reparaturen aus. Bundesministerin Leonore Gewessler kündigte im Zuge der Debatte die Einführung eines bundesweiten Reparaturbonus ab 2022 an.

Laut Bundesministerin Leonore Gewessler soll die Einführung eines bundesweiten Reparaturbonus mit 1.1.2022 erfolgen. Reparaturen sollen mit bis zu 50% der Kosten, aber maximal 200 Euro gefördert werden. Zur konkreten Ausgestaltung des Reparaturbonus führte die Ministerin an, dass es Überlegungen gebe, das Wiener Modell zum Reparaturbonus als Vorbild für die bundesweite Lösung zu übernehmen. Die AWS soll mit der Verwaltung betraut werden. Derzeit werde die konkrete Richtlinie erarbeitet. Ziel sei eine bundesweite Lösung, die weitgehend IT-gestützt sein und einen möglichst geringen Verwaltungsaufwand aufweisen soll. Derzeit sei der Anreiz für Reparaturen zu gering, führte die Ministerin als Motivation an. Es brauche daher Anreize wie die eines Bonus. Dies habe positive Effekte im Klimaschutz, würde aber auch helfen, den Arbeitsmarkt anzukurbeln. Die Kreislaufwirtschaft sei sowohl auf EU-Ebene als auch in Österreich ein zentrales politisches Thema. Derzeit werde auch eine Kreislaufwirtschaftsstrategie erarbeitet.

In der Debatte wurden von den Abgeordneten einige weitere interessante Aspekte aufgeworfen. Etwa, dass es bei der Ausgestaltung des Reparaturbonus wesentlich sei, nur wenig einzuschränken, welche Gewerbebetriebe die geförderten Reparaturen durchführen dürfen. Ebenso dass es wichtig sei, dass Ersatzteile mit haushaltsüblichen Werkzeugen eingebaut werden können. Weiters, dass Produkte oftmals gar nicht reparierbar seien und es künftig daher ein Recht auf Reparatur brauche – und damit einhergehend neue Vorgaben für Produktstandards, damit mehr langlebige Produkte angeboten werden. Als Hauptgrund für die aktuell geringe Reparaturquote wurden die hohen Reparaturkosten identifiziert: Die zu hohen Lohnnebenkosten würden Reparaturen enorm teuer machen. Hier wurde einmal mehr der Ruf nach CO2-Steuern und einem CO2-Grenzausgleich laut, im Gegenzug sollte der Faktor Arbeit entlastet werden.