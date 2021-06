Editor's Choice Hartes Urteil in der Aufarbeitung der McWorld-Pleite

Ex-Apple-Händler zu sieben Jahren Haft verurteilt

Die Branche | 0 | | Dominik Schebach | 23.06.2021

Das gerichtliche Nachspiel der McWorld-Pleite ist gestern mit einer Verurteilung der vier Angeklagten zu Ende gegangen. (© Dominik Schebach)

2014 ist McWorld in Konkurs gegangen. Die rechtlichen Folgen wurden in einem monatelangen Verfahren vor dem Welser Landesgericht aufgearbeitet. Nun ist ein Urteil da: Ein ehemaliger Apple-Händler aus Wels wurde gestern von einem Richtersenat unter der Leitung von Richter Mag. Christian Ureutz zu sieben Jahren unbedingter Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Es war eine der größeren Pleiten in der Branche. Nach der gescheiterten Fusion von McWorld mit der viel größeren Kette McShark musste 2014 die Welser McWorld Konkurs anmelden: Den Passiva von 11,8 Mio Euro standen damals Aktiva von 726.000 Euro gegenüber. Deswegen musste sich der prominente Geschäftsmann aus Wels nun wegen betrügerischer Krida, schweren Betrug und Falschaussage vor Gericht verantworten. Mit ihm angeklagt waren seine Exfrau sowie ein früherer Vertrauter, der auch als Geschäftsführer in mehreren Gesellschaften des Hauptangeklagten tätig war.

Im Verfahren stellte der Welser den Konkurs der beiden Handelsketten mit mehr als 300 Mitarbeitern und einem österreichweiten Filialnetz als eine Folge widriger Umstände nach der Fusion dar. Nachdem Apple ein Jahr lang keine Innovationen auf den Markt gebracht hätte, sei der Umsatz eingebrochen und damit die Handelsketten in den Konkurs geschlittert, argumentierte der Welser Ex-Unternehmer vor Gericht. Die Insolvenz riss danach die weiteren Unternehmen des heute 50Jährigen mit. Dieser meldete in Folge auch Privatkonkurs an. Im Endeffekt schenkte der vorsitzende Richter Mag. Christian Ureutz dem vom Gericht bestellten Sachverständigen Dr. Matthias Kopetzky mehr Glauben. Laut Kopetzky sei McWorld schon viel früher konkursreif gewesen. Die Vorwürfe bestritt der Angeklagte allerdings bis zuletzt. Auch verneinte er, Privatkreditverträge fingiert und Privatentnahmen getätigt zu haben.

Die vier Richter verurteilten den Hauptbeschuldigten schlussendlich im Sinne der Anklage zu sieben Jahren unbedingter Haft wegen schweren Betrugs, betrügerischer Krida sowie falscher Beweisaussagen. In seiner mündlich verkündeten Urteilsbegründung sah Ureutz die Anzahl der Verbrechen, die Dauer sowie die Verleitung anderer zu Straftaten als erschwerende Umstände an. So bezeichnete der Richter den Erstangeklagten, als Mastermind, der – gleichgültig gegenüber dem Vermögen anderer – im Hintergrund die Fäden gezogen hätte.

Der zweite Angeklagte wurde wegen der Beteiligung am schweren Betrug sowie der betrügerischen Krida zu einer kombinierten Geld- und Freiheitsstrafe von 16.000 Euro sowie einer bedingte Freiheitsstrafe von 16 Monate auf drei Jahre Bewährung verurteilt. Die dritte Angeklagte erhielt eine bedingte Freiheitsstrafe von 12 Monaten, auf ein Jahr Probezeit. Die vierte Angeklagte wurde wegen der falschen Beweisaussage zu einer Geldstrafe von 3000 Euro verurteilt – davon 1500 Euro unbedingt. Sowohl der Hauptangeklagte als auch die WKStA haben gegen das Urteil Rechtsmittel angemeldet. Die WKStA fordert eine höhere Strafe. Der Welser hat gegen dagegen gegen das Urteil berufen und Nichtigkeitsbeschwerde eingelegt.