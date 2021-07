Mehr Speed abseits des heimischen WLANs

A1: Sommer-Feeling mit 0 Euro 5G Top-Smartphones

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 02.07.2021

A1 bündelt das 5G-fähige Nokia X10 zu seinen 5GigaMobil S-Tarif.

Der Sommer ist in vollem Gange und das Leben spielt sich vermehrt außerhalb der Reichweite des heimischen WLANs ab: am See, in den Bergen, im Schanigarten oder im Freibad. Damit überall dort das Surfen, Streamen und Chatten flüssiger abläuft, bringt A1 nun ausgewählte Top Smartphones um 0 Euro mit 5G Tarifen – für Kunden die bereits A1 Internet nutzen.

So gibt es das Nokia X10 um 0 Euro im Tarif 5GigaMobil S (49,90 Euro/ Monat für A1 Internet-Kunden) das Samsung Galaxy S21+ 5G und das iPhone 12 (PRODUCT)RED um 0 Euro im Tarif 5GigaMobil M (59,90 Euro/ Monat für A1 Internet-Kunden) das OnePlus 9 Pro 5G um 0 Euro im Tarif 5GigaMobil L (79,90 Euro/ Monat für A1 Internet-Kunden).

5GigaMobil Tarife: unlimitiertes Datenvolumen und Giga Priority

In den beiden Tarifen 5GigaMobil L und M nutzen A1 Kunden unlimitiertes Datenvolumen. Inkludiert ist auch die 5GigaPriority, mit der A1 5GigaMobil-Kunden auch dann mit der maximalen Geschwindigkeit im 5G Netz unterwegs sind, wenn das Netz stark ausgelastet ist. Der A1 Summer Deal gilt von 5. Juli bis auf Widerruf.