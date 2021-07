Ein Ferrari-Wochenende winkt

HD Austria: Neues Händler-Gewinnspiel läuft

Multimedia | 2 | | Wolfgang Schalko | 06.07.2021

Mit etwas Glück ein Ferrari Wochenende, Bauernladen-Geschenkboxen und Cineplexx-Gutscheine gewinnen.

HD Austria startet im Juli sein neues Gewinnspiel für österreichische Elektrohändler: Zu gewinnen gibt es diesmal ein Shopping- und Genuss-Wochenende für Zwei inkl. Ferrari California sowie Bauernladen-Geschenkboxen und Cineplexx-Gutscheine. Zusätzlich zum Gewinnspiel winken bis zu 60 Euro Provision für jeden neuen HD Austria Kunden. Konsumenten können im Aktionszeitraum alle HD Austria Pakete 3 Monate gratis genießen.

Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle HD Austria Händler, die während des Aktionszeitraums zwischen 1.7.2021 und 30.9.2021 entweder HD Austria SAT-Module (HD Austria CAM701, NABO CAM cardless, WISI WICAM316, P-SAT Crypt CL) bei Arcom, Baytronic, ElectronicPartner, Expert, Red Zac, P-SAT und WISI bestellen und/oder Neukunden für HD Austria, HD Austria Plus oder Kombi Pakete in Verbindung mit Original HD Austria Hardware (HD Austria SAT-Module, HD Austria SAT-Receiver, HD Austria SAT-Rekorder) anmelden.

Unter allen Teilnehmern werden folgende Gewinne ausgelost:

1. Preis: Pannonia Genuss-Wochenende (Ein Wochenende für Zwei in Neusiedl am See inkl. Ferrari California, zwei Abendessen im „Das Fritz“ und Shopping im Designer Outlet Parndorf)

2. Preis: 3x je 2 köstliche Geschenkboxen von Bauernladen (Preis wird auf 3 unterschiedliche Gewinner aufgeteilt)

3. Preis: 3x je 50 Euro Cineplexx-Geschenkboxen (Preis wird auf 3 unterschiedliche Gewinner aufgeteilt)

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt ganz einfach und automatisch. Die Auslosung der Gewinner erfolgt am 7.10.2021 anhand virtueller Gewinntickets, die den Teilnehmern zugeordnet werden. Für je zehn HD Austria Modul Käufe bei den oben angeführten Distributionspartnern und/oder für je fünf Paketabschlüsse in Verbindung mit HD Austria Hardware erhält der Teilnehmer ein virtuelles Gewinnticket. Jeder Teilnehmer kann sich natürlich wie gewohnt mehrere Gewinntickets sichern und somit die Gewinnchancen erhöhen.

Die detaillierten Teilnahmebedingungen finden Händler unter www.hdaustria.at/blog/teilnahmebedingungen-gewinnspiel-herbst/

Für Fragen steht der HD Austria Händlerservice von Montag bis Samstag von 8 bis 21 Uhr (außer an Feiertagen) unter der Händlerhotline 01 2051 2352 oder per E-Mail an handel@hdaustria.at zur Verfügung.